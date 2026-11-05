Szokujący wynik w Lidze Mistrzów. Demolka i „poczucie upokorzenia”

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Włoskie Como szokuje w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W środowy wieczór ekipa Cesca Fabregasa zmasakrowała francuskie RC Lens, wygrywając na wyjeździe 9:1. „Como, jesteś takie piękne” - zachwyca się „La Gazzetta dello Sport”. We Francji nie wiedzą, co się wydarzyło.

Rekordy w Lidze Mistrzów

Zwycięstwo Como nad wicemistrzem Francji jest wyrównaniem rekordowej różnicy bramek w Lidze Mistrzów (osiem goli). Wcześniej dokonali tego Liverpool (8:0 z Besiktasem w 2007 roku) oraz Real Madryt (8:0 z Malmo w 2015 roku).

Dziewięć bramek w jednym spotkaniu zdobył również Bayern Monachium, wygrywając 9:2 z Dinamem Zagrzeb w 2024 roku. Ponadto Como jako pierwszy zespół od 1971 roku zdobyło dziewięć goli w meczu wyjazdowym w ramach europejskich pucharów.

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Fabregas: Musimy zachować pokorę

Szkoleniowiec włoskiego zespołu Cesc Fabregas powiedział po meczu, że jego zawodnicy nie mogą poddawać się emocjom, by dotychczasowe świetne wyniki w ich debiutanckim sezonie w Lidze Mistrzów nie uderzyły im do głowy.

To był wspaniały wieczór dla Como, ale musimy twardo stąpać po ziemi, zachować pokorę i dalej ciężko pracować - podkreślił Hiszpan. Po czym dodał, że zespół musi się nauczyć myślenia: „dobrze, to był udany dzień, ale trzeba działać dalej”.

W odmiennym nastroju był trener Lens Yannick Cahuzac. Jedyne, co przychodzi mi na myśl, to poczucie upokorzenia. Byliśmy zdominowani w każdym aspekcie gry. Trudno to wytłumaczyć - powiedział.

W pierwszej połowie w barwach gospodarzy grał reprezentant Polski Michał Skóraś.

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„Pokoleniowy talent”

Włoskie media rozpisują się o niesamowitym występie Como, m.in „La Gazzetta dello Sport”, która napisała: „Como, jesteś takie piękne”.

Również zagraniczna prasa docenia postępy włoskiej drużyny. Thierry Henry, wybitny francuski piłkarz, mistrz świata z 1998 roku, mistrz Europy z 2000 oraz zwycięzca Ligi Mistrzów z FC Barceloną z sezonu 2008/2009, który aktualnie jest ekspertem brytyjskiej stacji CBS Sports Golazo, w studiu po meczu nie mógł się nachwalić ekipy prowadzonej przez dawną gwiazdę reprezentacji Hiszpanii.

W superlatywach rozprawiał także o piłkarzach, w szczególności o Nicolasie Pazie i strzelcu trzech bramek Anastasiosie Douvikasie. Francuz określił młodego Argentyńczyka jako „pokoleniowy talent”, a Greka nazwał jednym z najbardziej niedocenionych napastników w Europie.