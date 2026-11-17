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DB Ventures, firma Davida Beckhama, pozywa wieloletniego partnera biznesowego, firmę Coty – podaje „The Guardian”. Powodem jest sprzedaż perfum sygnowanych nazwiskiem byłego piłkarza w brytyjskich dyskontach i „w koszykach promocyjnych” na stacjach benzynowych. Sprawa trafiła do sądu w Nowym Jorku, a stawka jest wysoka - Beckham domaga się wielomilionowego odszkodowania.

W dokumentach sądowych nie brakuje mocnych słów pod adresem firmy Coty, która od ponad dekady produkuje perfumy z nazwiskiem Beckhama. "Wyobraźcie sobie szok i konsternację, gdy DB Ventures odkryło, że produkty Davida Beckhama są oferowane w sprzedaży na stacji benzynowej. Jak to mogło się stać? Desperacja i chciwość" – ocenili całą sytuację prawnicy związani z piłkarzem.

Przedstawiciele DB Ventures zarzucają holenderskiej firmie, że „dystrybuowała perfumy Davida Beckhama za pośrednictwem sieci sklepów dyskontowych Poundland, umożliwiając sprzedaż tych produktów po cenach typowych dla sklepów typu ‘dollar store’ oraz kojarząc markę Davida Beckhama z tanimi, przecenionymi produktami”.

„DB Ventures, podmiot udzielający licencji na markę Davida Beckhama, dba o to, by wszystkie podmioty posiadające licencję na markę zachowywały wizerunek marki jako symbolu luksusu i stylu życia, który sir David starannie budował przez dziesięciolecia” – podkreślono.

Towar wart miliony miał zostać sprzedany w nieodpowiednich miejscach

Firma oceniła, że Coty, oferując produkty na stacjach benzynowych i w dyskontach, złamała zasady wiążącej obie firmy umowy. Coty współpracuje z przedsiębiorstwem Beckhama od ponad dekady. W tym czasie wyprodukowała ponad 30 rodzajów perfum z jego nazwiskiem. W Polsce można je dostać w cenach od ok. 50 do 170 zł.

Prawnicy twierdzą, że firma Coty sprzedała produkty marki Beckham o wartości co najmniej 24 mln dolarów (96 mln zł) za pośrednictwem „nieautoryzowanych kanałów dystrybucji”.

Firma żąda milionów odszkodowania, Coty chce oddalenia pozwu

Z dokumentów wynika, że DB Ventures żąda odszkodowania i zadośćuczynienia w łącznej kwocie 41 mln dolarów (164 mln zł). Utrzymuje też, że firma Coty zaniżyła wartość sprzedaży netto o 123 mln dolarów, co oznaczałoby, że firma DB Ventures straciła 6 mln dolarów z tytułu niezapłaconych opłat licencyjnych.

Coty domaga się oddalenia pozwu. Zaprzeczyła, że sprzedawała perfumy w sieci dyskontów, ale argumentowała, że ma prawo decydować, gdzie chce sprzedawać swoją linię produktów Davida Beckhama.

Beckham zbudował biznesowe imperium

David Beckham zakończył profesjonalną karierę piłkarską w 2013 roku, ale po odejściu ze sportu zbudował wielomilionowe imperium biznesowe skupione wokół własnego wizerunku. Jego działalność prowadzona jest za pośrednictwem grupy DRJB Holdings, w skład której wchodzą trzy główne podmioty.

Największym z nich jest DB Ventures, odpowiadający za większość komercyjnych partnerstw Beckhama, m.in. z marką Hugo Boss. Seven Global zajmuje się natomiast umowami licencyjnymi, w tym współpracą z Adidasem. Trzecią część grupy stanowi Studio 99 - firma produkcyjna, która przygotowała dla Netfliksa filmy dokumentalne poświęcone Davidowi Beckhamowi oraz jego żonie Victorii Beckham, byłej członkini zespołu Spice Girls i projektantce mody.

W tym roku David Beckham otrzymał od grupy 51 mln dolarów dywidendy. Wpływy te były związane m.in. z lukratywnymi kontraktami wizerunkowymi zawartymi przy okazji tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. W trakcie turnieju Beckham wystąpił w kilkunastu kampaniach reklamowych, promując m.in. Lenovo, McDonald’s i Bank of America.

Według najnowszego zestawienia „Sunday Times Rich List” łączny majątek Davida i Victorii Beckhamów szacowany jest na 1,2 mld funtów.