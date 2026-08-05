Świetny początek nie wystarczył. Pegula zatrzymała Fręch w Toronto

RMF24

Magdalena Fręch odpadła z turnieju WTA 1000 w Toronto po porażce z trzecią rakietą świata, Amerykanką Jessicą Pegulą. Polka przegrała 6:3, 3:6, 2:6, a spotkanie trwało dwie godziny i trzy minuty.

Fręch rozpoczęła rywalizację w Kanadzie od zwycięstwa nad Francuzką Leolią Jeanjean. W meczu z Pegulą znakomicie weszła w grę, wygrywając trzy pierwsze gemy. Grała pewnie, ograniczała liczbę błędów i sięgnęła po pierwszego seta 6:3. W kolejnych partiach inicjatywę przejęła jednak Amerykanka. Drugi set zakończył się wynikiem 6:3 dla Peguli, a w decydującej odsłonie Fręch zdołała wygrać tylko dwa gemy.

Było to piąte spotkanie obu zawodniczek i piąte zwycięstwo Peguli. Polce nie udało się również zrewanżować za porażkę sprzed tygodnia w Waszyngtonie, gdzie przegrała z Amerykanką w drugiej rundzie. Pegula, która w stolicy USA dotarła do finału, w Toronto rozpoczęła rywalizację od drugiej rundy dzięki wolnemu losowi.

Ten mecz przypominał nasz pojedynek w Waszyngtonie. Niedawno przyleciałam do Toronto i nie miałam wiele czasu na aklimatyzację. Lubię grać w Kanadzie. Dobrze się tutaj czuję – powiedziała Pegula po meczu.

Co z innymi reprezentantkami Polski?

Z turniejem pożegnały się także rozstawiona z numerem 18 Maja Chwalińska oraz Magda Linette, która przegrała z Amerykanką Ivą Jovic. Awans do trzeciej rundy wywalczyła natomiast Iga Świątek, która w kolejnym spotkaniu zmierzy się ze Szwajcarką Viktoriją Golubic.