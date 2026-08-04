Świątek wróciła na kort z przytupem. Bejlek bez szans w Toronto

RMF24

Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Toronto. Polska tenisistka, rozstawiona z numerem siódmym, pewnie pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6:0, 6:3. Spotkanie trwało godzinę i 35 minut.

W kolejnym etapie rywalką Świątek będzie Chorwatka Donna Vekić.

Dla Polki był to pierwszy występ po miesięcznej przerwie. Ostatni raz pojawiła się na korcie 4 lipca podczas Wimbledonu, gdzie w trzeciej rundzie przegrała w dwóch setach z Filipinką Alexandrą Ealą. Po tym wyniku Świątek spadła w rankingu WTA na ósmą pozycję.

W Toronto Bejlek wcześniej wyeliminowała Chinkę Xiyu Wang, wygrywając 6:3, 4:6, 7:5. Świątek natomiast rozpoczęła udział w turnieju od drugiej rundy, ponieważ jako rozstawiona zawodniczka otrzymała wolny los w pierwszej fazie.

Przebieg spotkania

Polka od pierwszych piłek przejęła kontrolę nad spotkaniem. W pierwszym secie nie pozwoliła rywalce zdobyć ani jednego gema. Druga partia zaczęła się równie dobrze — Świątek prowadziła 3:0, jednak Bejlek zdołała odrobić część strat, wygrywając dwa kolejne gemy. Młoda Czeszka nabrała pewności siebie i była blisko doprowadzenia do wyrównania. Kluczowy okazał się szósty gem, który trwał ponad 20 minut i był pełen gry na przewagi. Świątek wytrzymała presję, wygrała tę partię walki, a następnie zakończyła seta wynikiem 6:3.

Było to drugie spotkanie obu zawodniczek w karierze. Poprzednio zmierzyły się podczas tegorocznego French Open, gdzie również lepsza okazała się Polka, wygrywając w dwóch setach.

We wtorek w Toronto wystąpi także Maja Chwalińska. Jej przeciwniczką będzie Australijka Talia Gibson.

Canadian Open

Canadian Open to prestiżowy turniej tenisowy rozgrywany na zmianę w Toronto i Montrealu. W latach parzystych kobiety rywalizują w Toronto, a mężczyźni w Montrealu, natomiast w latach nieparzystych gospodarze zamieniają się rolami. W 2014 roku zwyciężczynią kanadyjskiej imprezy została Agnieszka Radwańska.