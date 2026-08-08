Świątek odwróciła losy meczu! Polka zagra o półfinał w Toronto

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Iga Świątek pokonała Martę Kostiuk 3:6, 6:1, 6:2 w meczu 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka po przegranym pierwszym secie odwróciła losy spotkania i pewnie awansowała do ćwierćfinału. Jej kolejną rywalką będzie Jessica Pegula lub Diana Sznajder.

Iga Świątek pokonała Martę Kostiuk i awansowała do ćwierćfinału w Toronto (fot. MATTHEW STOCKMAN/Getty AFP)

Iga Świątek pokonała Martę Kostiuk i awansowała do ćwierćfinału w Toronto (fot. MATTHEW STOCKMAN/Getty AFP) / East News

WTA 1000 w Toronto to pierwszy turniej Świątek po miesięcznej przerwie, która nastąpiła po jej porażce z Alexandrą Ealą w trzeciej rundzie Wimbledonu. Do rywalizacji wróciła na początku sierpnia. W Kanadzie wygrała już z Czeszką Sarą Bejlek oraz Szwajcarką Viktoriją Golubic.

Spotkanie z Kostiuk rozpoczęło się bardzo nerwowo. Obie zawodniczki miały problemy z utrzymaniem własnego podania i dwukrotnie straciły swoje gemy serwisowe. Później przewagę uzyskała Ukrainka, która wygrała pierwszą partię 6:3.

W drugim secie sytuacja wyglądała już zupełnie inaczej. Świątek przejęła kontrolę nad spotkaniem, dwukrotnie przełamała serwis rywalki i zwyciężyła 6:1, doprowadzając do decydującej partii.

Trzeci set Polka rozpoczęła od przełamania i z każdą minutą wyglądała coraz pewniej. Kostiuk popełniała coraz więcej niewymuszonych błędów i wyraźnie traciła nerwy. Świątek wykorzystała swoją przewagę i zakończyła seta wynikiem 6:2. Ukrainka w ostatnim gemie zdołała obronić aż pięć piłek meczowych, ale nie zdołała odwrócić losów pojedynku.

Całe spotkanie trwało 2 godziny i 11 minut. Był to piąty pojedynek Świątek z Kostiuk - Polka odniosła czwarte zwycięstwo nad ukraińską tenisistką.