Strzelecka niemoc Roberta Lewandowskiego. To już ósmy mecz bez gola

Emocje do ostatniego gwizdka
Kibice zgromadzeni na stadionie w Chicago nie mogli narzekać na brak emocji. Już w pierwszej połowie goście z Orlando City pokazali swoją skuteczność – do siatki trafiali Kolumbijczyk Ivan Angulo oraz Francuz Antoine Griezmann, zapewniając swojej drużynie dwubramkowe prowadzenie do przerwy.
Po zmianie stron gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Kontaktowego gola zdobył Iworyjczyk Jonathan Bamba, a wyrównanie zapewnił Szwajcar Maren Haile-Selassie w 69. minucie spotkania. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2, a kibice mogli być zadowoleni z widowiska pełnego zwrotów akcji.
Lewandowski znów bez gola
Robert Lewandowski, który latem dołączył do Chicago Fire, nie może przełamać strzeleckiej niemocy. Polak nie zdobył bramki już w ósmym kolejnym meczu MLS. Ostatni raz cieszył się z gola 10 września, kiedy trafił w zremisowanym 1:1 spotkaniu z Interem Miami, gdzie występuje Lionel Messi.
Łącznie Lewandowski ma na koncie sześć bramek w tym sezonie.
Sytuacja w tabeli – Chicago Fire wciąż w czołówce
Po remisie z Orlando City, drużyna z Chicago utrzymała czwarte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Fire mają na swoim koncie 52 punkty po 32 rozegranych meczach. Liderem pozostaje Nashville SC z dorobkiem 71 punktów.