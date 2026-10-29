Strzelecka niemoc Roberta Lewandowskiego. To już ósmy mecz bez gola

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Chicago Fire zremisowało 2:2 z Orlando City w meczu ligi MLS. Robert Lewandowski, który od lipca gra dla drużyny z Wietrznego Miasta, już ósmy raz z rzędu nie wpisał się na listę strzelców.

Emocje do ostatniego gwizdka

Kibice zgromadzeni na stadionie w Chicago nie mogli narzekać na brak emocji. Już w pierwszej połowie goście z Orlando City pokazali swoją skuteczność – do siatki trafiali Kolumbijczyk Ivan Angulo oraz Francuz Antoine Griezmann, zapewniając swojej drużynie dwubramkowe prowadzenie do przerwy.

Nowa kategoria, nowy król. Kibice wybrali najwybitniejszego zdobywcę Złotej Piłki Cristiano Ronaldo triumfuje w nowej kategorii prestiżowego plebiscytu. Portugalczyk został uznany przez kibiców za najwybitniejszego zdobywcę Złotej Piłki w historii. Jego zwycięstwo z 2008 roku pokonało m.in. triumf Lionela Messiego z 2012 roku.

Po zmianie stron gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Kontaktowego gola zdobył Iworyjczyk Jonathan Bamba, a wyrównanie zapewnił Szwajcar Maren Haile-Selassie w 69. minucie spotkania. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2, a kibice mogli być zadowoleni z widowiska pełnego zwrotów akcji.

Lewandowski znów bez gola

Robert Lewandowski, który latem dołączył do Chicago Fire, nie może przełamać strzeleckiej niemocy. Polak nie zdobył bramki już w ósmym kolejnym meczu MLS. Ostatni raz cieszył się z gola 10 września, kiedy trafił w zremisowanym 1:1 spotkaniu z Interem Miami, gdzie występuje Lionel Messi.

Łącznie Lewandowski ma na koncie sześć bramek w tym sezonie.

Sytuacja w tabeli – Chicago Fire wciąż w czołówce

Po remisie z Orlando City, drużyna z Chicago utrzymała czwarte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Fire mają na swoim koncie 52 punkty po 32 rozegranych meczach. Liderem pozostaje Nashville SC z dorobkiem 71 punktów.