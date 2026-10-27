Sophia Loren jego cioteczną babcią, pradziadkiem Benito Mussolini. Właśnie trafił w Serie A

Floriani Mussolini podwyższył prowadzenie rzymian na 3:1 w 16. minucie meczu w Reggio Emilia. Zawodnik przebywał na murawie do 62. minuty.
Lazio miało ułatwione zadanie od 30. minuty, gdy czerwoną kartkę za ostry faul otrzymał Norweg Kristian Thorstvedt. W zespole Sassuolo od 82. minuty wystąpił reprezentant Polski Sebastian Walukiewicz.
23-letni piłkarz jest synem Alessandry Mussolini – aktorki i działaczki politycznej. Jego dziadkiem był pianista jazzowy Romano Mussolini, a pradziadkiem – faszystowski dyktator Benito Mussolini.
Cioteczną babcią zawodnika Lazio jest włoska gwiazda kina Sophia Loren.