Sophia Loren jego cioteczną babcią, pradziadkiem Benito Mussolini. Właśnie trafił w Serie A

RMF24

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Romano Benito Floriani Mussolini zdobył pierwszą bramkę w piłkarskiej ekstraklasie Włoch. 23-letni prawy obrońca wpisał się na listę strzelców w wyjazdowym spotkaniu Lazio Rzym z Sassuolo, wygranym przez jego zespół aż 6:2. Lazio objęło prowadzenie w tabeli Serie A.

Floriani Mussolini podwyższył prowadzenie rzymian na 3:1 w 16. minucie meczu w Reggio Emilia. Zawodnik przebywał na murawie do 62. minuty.

Lazio miało ułatwione zadanie od 30. minuty, gdy czerwoną kartkę za ostry faul otrzymał Norweg Kristian Thorstvedt. W zespole Sassuolo od 82. minuty wystąpił reprezentant Polski Sebastian Walukiewicz.

23-letni piłkarz jest synem Alessandry Mussolini – aktorki i działaczki politycznej. Jego dziadkiem był pianista jazzowy Romano Mussolini, a pradziadkiem – faszystowski dyktator Benito Mussolini.

Cioteczną babcią zawodnika Lazio jest włoska gwiazda kina Sophia Loren.