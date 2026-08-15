Śmierć kolarza podczas wyścigu. Zespół sportowca reaguje na tragiczny wypadek

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Ekipa NSN Development ogłosiła w sobotę wycofanie się z wyścigu Dookoła Portugalii po tragicznej śmierci dzień wcześniej swojego kolarza, 19-letniego Brytyjczyka Finlaya Tarlinga. Utalentowany zawodnik zginął w wypadku podczas 8. etapu tej imprezy.

Zespół kolarza, który zginął na trasie wyścigu Dookoła Portugalii wycofał się z rywalizacji (Fot. NUNO VEIGA)

Zespół kolarza, który zginął na trasie wyścigu Dookoła Portugalii wycofał się z rywalizacji (Fot. NUNO VEIGA) / PAP/EPA

Dokładne okoliczności tragicznego zdarzenia nie są jeszcze oficjalnie znane, ale według publicznego nadawcy RTP, młody Walijczyk został potrącony przez samochód jadący z naprzeciwka, który nie był związany z samym wyścigiem. Szybko udzielono mu pomocy przez służby ratunkowe, lecz ostatecznie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Tragiczny wypadek podczas wyścigu. Nie żyje młody kolarz W wypadku na 8. etapie wyścigu Dookoła Portugalii zginął 19-letni brytyjski kolarz Finlay Tarling – poinformował jego zespół NSN Development. Sportowca miał potrącić samochód.

Komunikat zespołu tragicznie zmarłego kolarza

Kolarz, który dołączył do NSN Development Team w zeszłym roku, był młodszym bratem Josha Tarlinga, zawodnika Netcompany-Ineos. „Po tragicznej śmierci Finlaya Tarlinga w piątek, zespół NSN Development Team wycofał się z pozostałych etapów Volta a Portugal” – poinformowano w komunikacie grupy na platformie społecznościowej X.

„Dzięki pełnemu wsparciu rodziców Finlaya, zespół będzie kontynuował udział w (rozgrywanych obecnie – przyp. red.) wyścigach Czech Tour i Arctic Race of Norway. Nadal będziemy pamiętać Fina, ścigając się ku jego czci, robiąc to, co kochał najbardziej. Chcemy podziękować całej społeczności kolarskiej i nie tylko za niesamowite wsparcie w tym trudnym czasie” - dodano.

Wyścig będzie kontynuowany. Organizatorzy podjęli decyzję

Wcześniej, w sobotę organizatorzy Volta a Portugal (Dookoła Portugalii) poinformowali, że wyścig będzie kontynuowany. „Przed startem odbędzie się hołd dla Finlaya Tarlinga, z udziałem całego peletonu i rodziny Volta” – poinformowali organizatorzy. „Na znak szacunku i żałoby, główni sponsorzy imprezy uzgodnili z organizatorem odwołanie wszystkich zaplanowanych na ostatnie dwa dni wydarzeń” – zaznaczyli. NSN Development Team to drużyna rezerwowa (rozwojowa) UCI World Team - NSN Cycling Team.