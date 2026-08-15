Śmierć kolarza podczas wyścigu. Zespół sportowca reaguje na tragiczny wypadek

Dokładne okoliczności tragicznego zdarzenia nie są jeszcze oficjalnie znane, ale według publicznego nadawcy RTP, młody Walijczyk został potrącony przez samochód jadący z naprzeciwka, który nie był związany z samym wyścigiem. Szybko udzielono mu pomocy przez służby ratunkowe, lecz ostatecznie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Komunikat zespołu tragicznie zmarłego kolarza
Kolarz, który dołączył do NSN Development Team w zeszłym roku, był młodszym bratem Josha Tarlinga, zawodnika Netcompany-Ineos. „Po tragicznej śmierci Finlaya Tarlinga w piątek, zespół NSN Development Team wycofał się z pozostałych etapów Volta a Portugal” – poinformowano w komunikacie grupy na platformie społecznościowej X.
„Dzięki pełnemu wsparciu rodziców Finlaya, zespół będzie kontynuował udział w (rozgrywanych obecnie – przyp. red.) wyścigach Czech Tour i Arctic Race of Norway. Nadal będziemy pamiętać Fina, ścigając się ku jego czci, robiąc to, co kochał najbardziej. Chcemy podziękować całej społeczności kolarskiej i nie tylko za niesamowite wsparcie w tym trudnym czasie” - dodano.
Wyścig będzie kontynuowany. Organizatorzy podjęli decyzję
Wcześniej, w sobotę organizatorzy Volta a Portugal (Dookoła Portugalii) poinformowali, że wyścig będzie kontynuowany. „Przed startem odbędzie się hołd dla Finlaya Tarlinga, z udziałem całego peletonu i rodziny Volta” – poinformowali organizatorzy. „Na znak szacunku i żałoby, główni sponsorzy imprezy uzgodnili z organizatorem odwołanie wszystkich zaplanowanych na ostatnie dwa dni wydarzeń” – zaznaczyli. NSN Development Team to drużyna rezerwowa (rozwojowa) UCI World Team - NSN Cycling Team.