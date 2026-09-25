Słowenia nie miała szans. Polska w finale mistrzostw Europy

RMF24

Polscy siatkarze wygrali ze Słowenią w półfinale mistrzostw Europy 3:0. Pierwsze dwa sety zakończyły się identycznym wynikiem 25:23. W trzecim Biało-Czerwoni wygrali do 18. Był to czwarty półfinał tej imprezy z rzędu, w którym zmierzyły się te dwie ekipy.

Broniący tytułu polscy siatkarze wygrali ze Słowenią 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) w półfinale mistrzostw Europy w Mediolanie. Drugiego finalistę wyłoni mecz Francji z Finlandią. Na sobotę zaplanowano mecz o brąz i finał.

Droga Biało-Czerwonych w fazie pucharowej do półfinału to dwa pewne zwycięstwa 3:0, najpierw z Łotwą, a później z Niemcami. Słoweńcy również nie mieli większych problemów, najpierw 3:0 pokonali Serbów, a następnie 3:1 wygrali z Belgią.

I set. Było groźnie. Słoweńcy odrobili straty

Już pierwsze akcje piątkowego meczu były zacięte, pełne efektownych obron i bloków (6:6). Dwa błędy w ataku Słoweńców przy zagrywce Bartłomieja Lemańskiego pozwoliły jednak Polakom objąć prowadzenie 9:6, które powiększyła kontra Bartłomieja Bołądzia (11:7). Zespół trenera Grbicia kontrolował wynik, powiększając dystans do sześciu punktów przy zagrywce Marcina Komendy (20:14). W końcówce ekipa trenera Fabio Solego odrobiła większość strat za sprawą bloku (18:20). Chwilę później miała kontakt punktowy po bloku na Bartłomieju Bołądziu (22:23).

Słoweńcy nie zdążyli doprowadzić do wyrównania - zepsuta zagrywka Klemena Cebulja zakończyła seta (25:23).

Asy Słoweńców w II secie

W drugiej partii inicjatywa od początku była po polskiej stronie, a po pojedynczym bloku Lemańskiego polska drużyna prowadziła 7:4.

Mimo przewagi liderzy światowego rankingu nie mogli być spokojni, bowiem słoweńscy siatkarze stawiali mocny opór, szczególnie dobrze prezentując się w obronie. Po kontrze Bołądzia Biało-Czerwoni mieli już czteropunktowe prowadzenie (14:10), jednak asy serwisowe Nika Mujanovicia wyrównały wynik (15:15). Wilfredo Leon odpowiedział punktową zagrywką (19:17), ale zespół nie utrzymał przewagi. W końcówce Mujanović posłał jeszcze jednego asa, ale Polacy triumfowali po bloku na Cebulju i ataku Leona (25:23).

II set zaczął się od prowadzenia Słowenii

Atak Mujanovicia i blok na Leonie już na początku trzeciej odsłony zapewniły Słoweńcom przewagę (3:0). Gdy zatrzymany został Bołądź, dystans wynosił cztery punkty (11:7), ale obrońcy tytułu już w kolejnych akcjach zniwelowali straty przy zagrywce Kamila Semeniuka (11:11). As serwisowy Tomasza Fornala i blok na Mujanoviciu pozwoliły im natomiast objąć prowadzenie (17:14). W końcówce punktową zagrywkę zanotował jeszcze Marcin Komenda (21:17), a mecz zakończył Szymon Jakubiszak (25:18).

Najlepszym zawodnikiem meczu po stronie liderów światowego rankingu był Bołądź - zdobył 14 punktów. Spotkanie było jednak wyrównane po polskiej stronie, bowiem aż trzech kolejnych zawodników zanotowało po 11 punktów: Lemański, Leon i Fornal.

Polacy w finałach

Stawką europejskiego czempionatu w tym roku jest nie tylko tytuł, ale także przepustka na igrzyska olimpijskie w Los Angeles.

Biało-Czerwoni drugą edycję z rzędu zagrają w finale europejskiego czempionatu, trzy lata temu w Rzymie wygrali z Włochami. Staną przed szansą na trzeci złoty medal imprezy tej rangi.

Współorganizatorami ME były Finlandia, Rumunia, Bułgaria oraz Włochy.

Polska – Słowenia 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).

Polska: Bartłomiej Bołądź, Tomasz Fornal, Szymon Jakubiszak, Marcin Komenda, Bartłomiej Lemański, Wilfredo Leon - Jakub Popiwczak (libero) - Maksymilian Granieczny, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk.

Słowenia: Klemen Cebulj, Jan Kozamernik, Rok Mozić, Nik Mujanović, Alen Pajenk, Uros Planinsić - Jani Kovacić (libero) - Rok Bracko, Nejc Najdić, Grega Okroglić.