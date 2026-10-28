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Sensacja w Pucharze Polski. Trzecioligowiec wyeliminował Lecha Poznań

Lech Poznań został wyeliminowany z piłkarskiego Pucharu Polski przez Siarkę Tarnobrzeg - drużynę, która gra w III lidze, czyli na czwartym poziomie rozgrywek. Drużyna z Podkarpacia pokonała mistrza Polski 1:0.