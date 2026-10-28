Sensacja w Pucharze Polski. Trzecioligowiec wyeliminował Lecha Poznań
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Piotr Gądek Publikacja: Dzisiaj, 28 października (14:44)
Lech Poznań został wyeliminowany z piłkarskiego Pucharu Polski przez Siarkę Tarnobrzeg - drużynę, która gra w III lidze, czyli na czwartym poziomie rozgrywek. Drużyna z Podkarpacia pokonała mistrza Polski 1:0.
Sensacja w Pucharze Polski
/RMF FM
Jedyną bramkę w meczu zdobył w 64. minucie piłkarz Siarki Tarnobrzeg Arkadiusz Kasia.
1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski: Siarka Tarnobrzeg – Lech Poznań 1:0 (0:0). Awans: Siarka Tarnobrzeg.
Bramka: 1:0 Arkadiusz Kasia (64).
Żółta kartka – Lech Poznań: Yannick Agnero, Terry Jegbe, Pablo Rodríguez.
Czerwona kartka za drugą żółtą - Yannick Agnero (45+1.).
Sędzia: Daniel Stafański (Bydgoszcz). Widzów: 4300.
Wkrótce więcej informacji.
Sensacyjne rozstrzygnięcia, rzuty karne i triumfy niżej notowanych drużyn. W 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski aż dziesięć zespołów z ekstraklasy pożegnało się z rozgrywkami.