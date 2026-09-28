Sensacja w Lidze Narodów. Już dziś ważna bitwa Polaków ze Szwedami

RMF24

Zaskakujące rozstrzygnięcie w piłkarskiej Lidze Narodów. Niemcy pod wodzą Juergena Kloppa przegrali w Augsburgu z Grecją 0:1. Cristiano Ronaldo usiadł na ławce rezerwowych, a Portugalczycy rozprawili się na wyjeździe z ekipą Erlinga Haalanda. Już dziś wieczorem reprezentacja Polski zagra ze Szwecją.

Liga Narodów: Niemcy gościnni dla Greków

Po czwartkowym remisie z Holandią w Amsterdamie 1:1, w debiucie selekcjonerów gospodarzy Xaviego Hernandeza i gości Juergena Kloppa, Niemcy tym razem wystąpili w częściowo eksperymentalnym składzie. Tak czy inaczej, wynik meczu z dopiero 46. w światowym rankingu Grecją może być powodem do niepokoju dla byłego szkoleniowca Liverpoolu czy Borussii Dortmund.

Jedyną bramkę zdobył w 74. minucie Dimitrios Kourbelis. Gospodarzem nie pomogło nawet wprowadzenie na boisko Floriana Wirtza czy Serge'a Gnabry'ego.

Szymon Marciniak sędziował Serbom i Holendrom

Wcześniej w tej grupie (A2) Holandia pokonała w Belgradzie Serbię 2:1 w spotkaniu sędziowanym przez Szymona Marciniaka. Zwycięstwo „Pomarańczowym” dał Mexx Meerding, który rozegrał swój drugi w karierze mecz w tej reprezentacji, a pierwszy w wyjściowym składzie.

23-letni napastnik AZ Alkmaar zdobył obie bramki (w 30. minucie z rzutu karnego oraz w 69.), a w pierwszej minucie drugiej połowy dla gospodarzy trafił Luka Jović, który na boisku pojawił się właśnie po przerwie, zastępując Dejana Joveljicia.

W tabeli prowadzi Grecja z kompletem punktów, przed Holandią - 4, Niemcami - 1 i Serbią - 0.

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Haaland strzela, Ronaldo ogląda

Portugalia, z Cristiano Ronaldo na ławce, pokonała w Oslo Norwegię 2:1. Swoją 65. bramkę w 57. występie w barwach narodowych zdobył napastnik gospodarzy Erling Haaland.

W grupie A4 mogło dojść do starcia pomiędzy Haalandem a Ronaldo, jednak doświadczony Portugalczyk nie opuścił tego dnia ławki rezerwowych. Norweg „zrobił swoje”, zdobywając bramkę w 51. minucie, ale nie pomogli mu koledzy z defensywy. Po błędzie bramkarza Oerjana Nylanda o wygranej gości przesądził Goncalo Ramos (54.), a wcześniej do siatki trafił też Joao Felix (17.).

W drugim spotkaniu grupy A4 Dania wygrała u siebie z Walią 2:0 i ma trzy punkty, podobnie jak Norwegia. Stawce przewodzi Portugalia - 6, a zamyka ją Walia z dwoma porażkami.

Izrael rozbity przez Irlandię

Tego dnia rozegrano także spotkania grupy B3, w których Austria pokonała u siebie Kosowo 3:1 i utrzymała się na prowadzeniu w tabeli, a Izrael, w roli gospodarza w Debreczynie, przegrał z Irlandią 0:3.

W grupie 2 najniższej dywizji D doszło do spotkania z „polskim akcentem”: Litwa zremisowała u siebie z Azerbejdżanem 1:1, a bramkę dla gości zdobył piłkarz Rakowa Częstochowa Mahir Emreli.

Dziś mecz Szwecja - Polska

W poniedziałek drugi mecz w grupie B4 rozegra reprezentacja Polski, która w piątek w Warszawie zremisowała bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną.

Tym razem rywalem będzie Szwecja, a spotkanie rozegrane zostanie w Solnie pod Sztokholmem. Początek o 20:45.