RMF24

Piłkarska reprezentacja Niemiec przegrała z Paragwajem mecz 1/16 finału mistrzostw świata. Spotkanie rozstrzygnęło się dopiero w rzutach karnych, w których było 4:3 dla graczy z Ameryki Południowej. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 1:1. Trener naszych zachodnich sąsiadów mówi o skandalu z nieuznaną bramką, a prezydent Paragwaju ogłosił święto narodowe.

Zdecydowanymi faworytami byli Niemcy, ale Paragwaj mógł straszyć wynikami z eliminacji do mistrzostw świata, w których pokonał m.in. Argentynę (2:1) oraz Brazylię (1:0) i w 18 meczach stracił zaledwie dziesięć goli.

Początek spotkania w Bostonie mógł być zaskoczeniem dla kibiców, bo pierwsi do ataku ruszyli Paragwajczycy i stworzyli sytuację bramkową. Po rzucie rożnym w zamieszaniu w polu karnym strzelał Junior Alonso, ale źle trafił w piłkę i Manuel Neuer nie miał problemów z interwencją.

I to było niemal wszystko, co zespół trenera Gustavo Alfaro zaprezentował w ofensywie w pierwszej połowie. Kolejny wypad zrobił dopiero tuż przed przerwą.

Wcześniej kibice oglądali mecz, który toczył się praktycznie na jednej połowie i była to połowa Paragwaju. Niemcy mieli zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki, wymieniali mnóstwo podań, ale nic z tego nie wynikało. Ekipa z Ameryki Południowej dobrze się broniła, umiejętnie zagęszczała pole gry i czterokrotni mistrzowie świata bili głową w mur.

Tuż przed przerwą drugi raz większą liczbą piłkarzy zaatakował Paragwaj i wywalczył rzut rożny. Neuer wypiąstkował piłkę po dośrodkowaniu, ale Paragwajczycy ponowili atak i niepilnowany Julio Enciso trafił do siatki.

Po stracie gola Niemcy rzucili się do ataków i mieli okazję doprowadzić do remisu, ale po strzale Felixa Nmechy i rykoszecie piłka minęła światło bramki.

Niemcy wyrównują w drugiej połowie

Obraz gry po przerwie się nie zmienił – zespół Nagelsmanna był przy piłce, miał przewagę, ale nic z tego nie wynikało, bo Paragwaj mądrze się bronił. Niemcy nie mieli pomysłu, jak skruszyć mur rywali.

I wówczas na dochodzące dośrodkowanie z 30 metra zdecydował się Florian Wirtz, a Kai Hevertz lekko tylko trącił piłkę, ale to wystarczyło, aby wpadła do siatki. Orlando Gill był bez szans.

Kilka chwil później świetną okazję miał wprowadzony w przerwie Leon Goretzka, ale w ostatniej chwili jego strzał z pola karnego został zablokowany. To jednak nie była zapowiedź szturmu na bramkę Paragwaju. Niemcy nadal przeważali, ale atakowali schematycznie, wolno i niewiele z tego wynikało.

Dogrywka, nieuznany gol i karne

Ponieważ w podstawowym czasie więcej goli nie padło, sędzia zarządził dogrywkę. W niej Jonathan Tah po rzucie rożnym trafił do siatki, ale po analizie wideo arbitrzy dopatrzyli się faulu na bramkarzu Paragwaju.

Im było bliżej końca dogrywki, tym więcej było przepychanek, fauli i brudnej gry.

Żadna z ekip bramki nie zdobyła i o awansie rozstrzygnęły rzuty karne. Już na początku powstrzymany został Havertz i za chwilę Paragwaj wyszedł na prowadzenie. W czwartej serii pomylił się Nick Woltemade, ale pomylił się też Antonio Sanabria i było 3:2 dla Paragwaju. Drugą piłkę meczową miał Fabian Balbuena, ale Neuer go wyczuł i był remis. Emocje sięgały zenitu, kiedy do piłki podszedł Jonathan Tah. Obrońca reprezentacji Niemiec huknął mocno i w trybuny. Trzecią piłkę meczową dla „La Albirroja” miał Jose Canale. Uderzył pewnie, dokładnie i sensacja stała się faktem.

W kolejnej rundzie Paragwaj zagra ze zwycięzcą meczu Francja – Szwecja.

Nagelsmann krytykuje decyzję sędziów. Odchodzić z kadry nie zamierza

Trener Niemców Julian Nagelsmann ostro skrytykował na pomeczowej konferencji decyzję o nieuznaniu bramki zdobytej przez Jonathana Taha. Skandaliczna decyzja o nieuznaniu gola. Jakiś żart – mówił. Selekcjoner przyznał jednak, że jego drużyna zagrała słabo.

W szatni panuje prawdziwe przygnębienie. Niestety, tak czasami jest w piłce nożnej - niektóre drużyny potrafią wygrać prostymi środkami. Zbyt długo zwlekaliśmy ze zmuszeniem przeciwnika do pogoni. Mogliśmy częściej wrzucać piłkę w pole karne. Nasza gra była zbyt wolna - ocenił.

Po porażce z Paragwajem zadeklarował, że nie zamierza podać się do dymisji. Niemiecki tabloid „Bild” przyznał Nagelsmannowi ocenę 6, najniższą w skali, określając występ jako „katastrofalny”. „Mecz sprawiał wrażenie, jakby ktoś nacisnął przycisk zwolnionego tempa. Niemcy, które na tych mistrzostwach świata, po wygranej 7:1 z Curacao, nie rozegrały ani jednego przekonującego meczu, wracają teraz do domu w sposób całkowicie zasłużony” – pisze z kolei monachijski „Sueddeutsche Zeitung”.

Nagelsmann objął stanowisko jesienią 2023 roku i ma kontrakt do 2028 r.

Paragwaj świętuje

To był trudny mecz. Otworzyliśmy wynik, oni wyrównali, a w dogrywce naszym celem było dotrwanie do rzutów karnych. Oczywiście przeanalizowaliśmy każdego zawodnika i każdy szczegół dotyczący wykonawców rzutów karnych. Dzięki Bogu udało mi się obronić dwa rzuty karne. Wyeliminowaliśmy mistrza. Dedykuję to wszystkim Paragwajczykom – powiedział po spotkaniu bramkarz reprezentacji Paragwaju Orlando Gill.

Strzelec bramki dla Paragwaju w pierwszej połowie, Julio Enciso, oświadczył, że on i jego koledzy z drużyny „nie boją się nikogo”, również „francuskich gwiazd”, które mogą być ich rywalami w 1/8 finału, jeśli pokonają we wtorek Szwecję.

Prezydent Paragwaju Santiago Pena ogłosił, że wtorek będzie w tym kraju świętem narodowym, by uczcić zwycięstwo reprezentacji.