Rusza wyścig na szczyt. Oto najważniejsze zmiany w PKO BP Ekstraklasie

RMF24

Nowy sezon ekstraklasy rusza w piątek 24 lipca. Sportowo zapowiada się bardzo ciekawie. Niektóre drużyny dokonały śmiałych zmian kadrowych. Pierwszy raz od ponad 30 lat w najwyższej klasie rozgrywkowej zagrają trzy ekipy z jednego miasta. Po raz pierwszy aż pięć drużyn będzie reprezentować Polskę w rozgrywkach UEFA. Co więcej, świętować będziemy jubileusz 100-lecia pierwszej kolejki ligowej w historii polskiej piłki nożnej.

Ekstraklasowa przerwa trwała łącznie 61 dni.

„Przy tworzeniu terminarza łącznie uwzględniliśmy 116 uwag. Udało się stworzyć kalendarz, który godzi interesy drużyn, operatorów stadionów oraz jest skonsultowany z odpowiednimi służbami czuwającymi nad bezpieczeństwem. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak poprzedni sezon, rozgrywki 2026/27 dostarczą kibicom wielu emocji i będą cieszyć się równie dużym zainteresowaniem” – wskazał dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA Marcin Stefański.

W całym sezonie nie ma zaplanowanych kolejek w środku tygodnia.

Podobnie jak w poprzednich latach, ekipy uczestniczące w europejskich pucharach mają możliwość przełożenia dwóch meczów ligowych - jednego w rundach kwalifikacyjnych 1-3 oraz jednego między spotkaniami decydującego o awansie dwumeczu. Do końca roku rozegranych zostanie 18 kolejek, a ostatnia jest zaplanowana na 11-14 grudnia.

Transferowe roszady i nowe ambicje klubów

Jak wskazują eksperci, faworytem do zdobycia mistrzostwa jest Lech Poznań, który triumfował w dwóch ostatnich sezonach. Drużynę zasilili m.in. wracający z Turcji bramkarz Mateusz Lis, napastnik reprezentacji Iranu Allahyar Sayyadmanesh, a także potężnie zbudowany obrońca kadry Ghany Terry Yegbe z FC Metz.

Ambicji, mimo ostatnich chudych lat, z pewnością nie schowa także warszawska Legia. „Wojskowych” latem opuściło aż 16 piłkarzy. To rekord, jeśli chodzi o tegoroczne rozstania. Z klubem pożegnali się m.in. bramkarz Kacper Tobiasz, obrońcy Artur Jędrzejczyk i Radovan Pankov czy pomocnicy Juergen Elitim, Kacper Urbański i Patryk Kun.

Podobnie duże zmiany zaszły w Motorze Lublin. Klub pożegnał się z 14 piłkarzami – do Legii Warszawa trafił bramkarz Ivan Brkić, a za rekordowe ok. 6 mln euro do Deportivo La Coruna odszedł obrońca Bright Ede. Chcę mieć bardzo silną jedenastkę i pięć, sześć zmian, a reszta to młodzi, którzy będą mocno naciskać, a my zrobimy wszystko, żeby się rozwijali i mieli szansę na debiut w ekstraklasie – mówił Mariusz Misiura, który zastąpił Mateusza Stolarskiego na czele sztabu szkoleniowego. W Lublinie zagra obrońca i reprezentant Polski Bartosz Bereszyński.

Rekordowy budżet ma w tym sezonie Korona Kielce. Do dyspozycji jest blisko 50 mln zł. Kielczanie pozyskali m.in. 27-letniego czeskiego pomocnika Patrika Hellebranda. Gramy o jak najwyższe miejsce – podkreślił podczas prezentacji drużyny na kieleckim Rynku właściciel Łukasz Maciejczyk.

Bardzo ciekawie zapowiadają się także piłkarskie potyczki w stolicy Małopolski. Pierwszy raz od sezonu 1994/1995 w ekstraklasie będą trzy zespoły z jednego miasta: Wisła, Cracovia oraz Wieczysta. Wieczysta jeszcze sześć lat temu występowała w klasie okręgowej. Wisła wraca na szczyt po czterech latach „banicji” w 1. lidze, a Cracovia, która ostatni sezon skończyła na 13. pozycji, dokonała dużej zmiany symbolicznej. Po 24 latach z koszulek piłkarzy znika reklama firmy Comarch. Fani piłki nożnej w Krakowie będą mogli wybrać się na aż sześć meczów derbowych tylko w rundzie jesiennej.

Śląsk Wrocław, który jest drugą drużyną z awansem do ekstraklasy, stawia sobie za cel spokojne utrzymanie. Na stabilizację i zgranie składu stawia z kolei Widzew Łódź, który pozyskał napastnika reprezentacji Polski Karola Świderskiego.

Trener Jagielloni Białystok Adrian Siemieniec tłumaczy, że przebudowa zespołu trwa. Latem do Białegostoku trafiło jedynie trzech zawodników: słoweński napastnik Nik Prelec, portugalski prawy obrońca Rodrigo Conceicao oraz 20-letni szwedzki pomocnik Jeremy Agbonifo, którego wypożyczono z francuskiego RC Lens. Kilka tygodni wcześniej pozyskano też 18-letniego bramkarza Puszczy Niepołomice Michała Perchela. Z „Jagi” odszedł zaś m.in. bramkostrzelny Afimico Pululu.

GKS Katowice, oprócz zmagań ligowych, sprawdzi się także w europejskich pucharach. Ich kibice czekali na to 23 lata.

W składzie Pogoni Szczecin nie było rewolucji. Największym nowym „nazwiskiem” jest hiszpański szkoleniowiec Oscar Garcia, który ostatnio pracował w Ajaksie Amsterdam.

Piast Gliwice do ostatniej kolejki nie był pewny utrzymania w piłkarskiej ekstraklasie. Jak przyznaje teraz trener Daniel Myśliwiec, jest spokojny, że sytuacja się nie powtórzy.

Piłkarze Górnika Zabrze do jesiennych zmagań przystąpią z nowym właścicielem Lukasem Podolskim. Wiosną wywalczyli wicemistrzostwo i zdobyli Puchar Polski. Na Śląsk trafił 23-letni dominikański skrzydłowy Federico, wykupiony z hiszpańskiego Getafe. Zawodnik był szkolony w akademii Realu Madryt, w barwach tego klubu zadebiutował w hiszpańskiej ekstraklasie.

Władze Rakowa Częstochowa nie postawiły przed piłkarzami konkretnych zadań na startujący sezon. Trener Dawid Kroczek zapowiedział, że zespół będzie walczył na trzech frontach, ale priorytetem jest ekstraklasa, w której celować będzie w podium.

Na tę chwilę nie stawiamy sobie konkretnych celów. Porozmawiamy o tym po rundzie jesiennej – mówi z kolei prezes Zagłębia Lubin Paweł Jeż. „Miedziowym” szło ostatnio różnie. Po 25. kolejce byli liderem ekstraklasy, ale koniec końców nie zajęli nawet miejsca dającego prawo gry w europejskich pucharach.

Przez pewien czas na czele tabeli była także Wisła Płock. Do rundy jesiennej przystępuje z nowym prezesem, dyrektorem sportowym i trenerem. W okresie przygotowawczym do zespołu dołączyli: Jurica Prsir, Adam Radwański, Marcin Flis, Michał Król, Patryk Kun i Olaf Kobacki. Poza Chorwatem pozostali to zawodnicy ze sporym doświadczeniem z ligowych boisk.

Radomiak Radom kończył poprzedni sezon na 10. miejscu w tabeli. Do klubu, na zasadzie wypożyczenia, dołączył z Górnika Zabrze 25-letni obrońca Kryspin Szcześniak. Portal Weszło donosi z kolei, że inny obrońca – Steve Kingue – nie wrócił do Radomiaka po urlopie w Afryce. Ma on jeszcze roczny kontrakt, a klub nalicza mu kary i przygotowuje roszczenia.

Tak czy inaczej, to właśnie Radomiak zainauguruje nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątek o godzinie 18:00 podejmie u siebie Wieczystą Kraków.

100 lat od pierwszej kolejki ligowej

W tym sezonie będziemy mieli jeszcze jeden powód do świętowania. Podczas 27. serii spotkań, zaplanowanej na 3–4 kwietnia 2027 r. przypadnie jubileusz 100-lecia pierwszej kolejki ligowej w historii polskiej piłki nożnej. W ramach tej kolejki zostanie rozegrany mecz Wisła Kraków - Legia Warszawa.

Będzie to spotkanie jedynych klubów występujących obecnie w PKO BP Ekstraklasie, które rywalizowały również w inauguracyjnym sezonie ligowym w 1927 roku.