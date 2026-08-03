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Rusza Tour de Pologne. Blisko 150 najlepszych kolarzy świata przejedzie przez Polskę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 sierpnia (10:43)

Dzisiaj w Gdyni rozpoczęła się 83. edycja Tour de Pologne. W wyścigu weźmie udział 147 kolarzy, w tym 10 z Polski. Wśród nich jest Michał Kwiatkowski (Netcompany Ineos), zwycięzca z 2018 roku, dla którego będzie to już ósmy start.

Rusza Tour de Pologne. Blisko 150 najlepszych kolarzy świata przejedzie przez Polskę
Kolarze grupy Netcompany Ineos podczas prezentacji drużyn, fot. Adam Warżawa /PAP

Na dzień przed startem kolarze zaprezentowali się kibicom na pokładzie zabytkowego okrętu ORP „Błyskawica”, który cumuje przy Skwerze Kościuszki. Z tego skweru dziś o 10:30 ruszył start honorowy. Przed sportowcami siedem etapów na trasach z Gdyni do Wieliczki.

Pierwszy etap

W poniedziałek kolarze będą rywalizować na trasie pierwszego, a zarazem najdłuższego etapu, liczącego łącznie 234 kilometry. Kolarze przejadą przez rodzinne strony Czesława Langa, m.in. Kołczygłowy, gdzie w 1955 roku urodził się dyrektor TdP. 

To będzie dla mnie podróż sentymentalna - podkreślił Lang.

Na trasie są trzy lotne premie - w Kartuzach (35 km), Bytowie (98 km) i Polanowie (189 km) - oraz górska na Górze Chełmskiej (228 km). Ponadto wyznaczono trzy premie specjalne, m.in. w Kołczygłowach (138 km).

Etap na Kaszubach wcale nie jest łatwy, prawie 2 tys. metrów przewyższenia i nie wykluczam skutecznej ucieczki. Dla drużyn i ich sponsorów dodatkową motywacją są koszulki, które rozdajemy na podium, a ponadto są do wzięcia bonifikaty czasowe na lotnych premiach - dodał Lang.

Meta w Koszalinie

Meta pierwszego etapu znajduje się w Koszalinie. Kolarze powinni dotrzeć na miejsce w okolicach godziny 16.30. W 2002 roku również w Koszalinie kończył się jeden z odcinków wyścigu. Zwyciężył wówczas Estończyk Andrus Aug. 

Kolejne etapy zakończą się w Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierzu, Bukowinie Tatrzańskiej oraz Wieliczce, gdzie wyścig zakończy się w 9 sierpnia jazdą indywidualną na czas. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: kolarstwo

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