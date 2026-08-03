Rusza Tour de Pologne. Blisko 150 najlepszych kolarzy świata przejedzie przez Polskę

RMF24

Dzisiaj w Gdyni rozpoczęła się 83. edycja Tour de Pologne. W wyścigu weźmie udział 147 kolarzy, w tym 10 z Polski. Wśród nich jest Michał Kwiatkowski (Netcompany Ineos), zwycięzca z 2018 roku, dla którego będzie to już ósmy start.

Na dzień przed startem kolarze zaprezentowali się kibicom na pokładzie zabytkowego okrętu ORP „Błyskawica”, który cumuje przy Skwerze Kościuszki. Z tego skweru dziś o 10:30 ruszył start honorowy. Przed sportowcami siedem etapów na trasach z Gdyni do Wieliczki.

Pierwszy etap

W poniedziałek kolarze będą rywalizować na trasie pierwszego, a zarazem najdłuższego etapu, liczącego łącznie 234 kilometry. Kolarze przejadą przez rodzinne strony Czesława Langa, m.in. Kołczygłowy, gdzie w 1955 roku urodził się dyrektor TdP.

To będzie dla mnie podróż sentymentalna - podkreślił Lang.

Na trasie są trzy lotne premie - w Kartuzach (35 km), Bytowie (98 km) i Polanowie (189 km) - oraz górska na Górze Chełmskiej (228 km). Ponadto wyznaczono trzy premie specjalne, m.in. w Kołczygłowach (138 km).

Etap na Kaszubach wcale nie jest łatwy, prawie 2 tys. metrów przewyższenia i nie wykluczam skutecznej ucieczki. Dla drużyn i ich sponsorów dodatkową motywacją są koszulki, które rozdajemy na podium, a ponadto są do wzięcia bonifikaty czasowe na lotnych premiach - dodał Lang.

Meta w Koszalinie

Meta pierwszego etapu znajduje się w Koszalinie. Kolarze powinni dotrzeć na miejsce w okolicach godziny 16.30. W 2002 roku również w Koszalinie kończył się jeden z odcinków wyścigu. Zwyciężył wówczas Estończyk Andrus Aug.

Kolejne etapy zakończą się w Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierzu, Bukowinie Tatrzańskiej oraz Wieliczce, gdzie wyścig zakończy się w 9 sierpnia jazdą indywidualną na czas.