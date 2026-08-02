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„Rozpala ogień”. Dwa pierwsze gole Lewandowskiego w nowych barwach klubowych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 sierpnia (06:32)

Robert Lewandowski zdobył dwa gole, a jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2:1 w sobotnim meczu Major League Soccer (MLS). To pierwsze trafienia polskiego piłkarza w nowych barwach klubowych.

„Rozpala ogień”. Dwa pierwsze gole Lewandowskiego w nowych barwach klubowych
Robert Lewandowski (fot. Lev Radin/Shutterstock) /East News

W sobotę Robert Lewandowski miał okazję po raz pierwszy zagrać przed chicagowską publicznością na stadionie Soldier Field. W 20. minucie gry po zgraniu piłki głową przez Duńczyka Philipa Zinckernagela zaskoczył chorwackiego bramkarza Kristijana Kahlinę płaskim strzałem przy słupku tuż zza linii pola karnego. Wyrównał tym samym na 1:1, gdyż chwilę wcześniej Hiszpan Pep Biel dał prowadzenie gościom.

Decydująca dla losów spotkania okazała się 68. minuta, kiedy polski napastnik, po podaniu Fina Robina Loda, uprzedził obrońcę, nalazł się w sytuacji sam na sam z golkiperem rywali i z bliska nie dał mu szans na skuteczną interwencję.

Tuż przed końcowym gwizdkiem arbitra Polak został napomniany żółtą kartką za zagranie ręką. Chwilę po nim odebrał statuetkę dla "Gracza Meczu”.

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Premierowe trafienia Lewandowskiego nie umknęły uwadze mediów. „Lewandowski zdobył dwie bramki w debiucie przed własną publicznością i poprowadził Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC” - napisała amerykańska agencja Associated Press.

„Robert Lewandowski rozpala ogień. Polska legenda strzeliła swoje pierwsze dwa gole w MLS w wygranym 2:1 meczu z Charlotte FC” - zatytułowała relację z Chicago oficjalna strona internetowa MLS.
 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: piłka nożna Robert Lewandowski Chicago Fire

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