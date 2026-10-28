Roszady w PKOl. „Okres emerytalny ochronny daje mu takie prawo”

RMF24

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Od 1 listopada Marek Pałus nie będzie sekretarzem generalnym tylko doradcą zarządu - potwierdził pełniący obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Marian Kmita. Kmita dodał, że „okres ochronny przedemerytalny” daje Pałusowi takie prawo.

Pełniący obowiązki prezesa PKOl Marek Kmita wyjaśnił, że na najbliższym posiedzeniu zarządu na stanowisko sekretarza generalnego zaproponuje Janusza Uznańskiego, dyrektora operacyjnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Marek Pałus będzie natomiast doradcą zarządu.

Kmita nie odpowiedział PAP na pytanie, czy wyznaczony został już termin najbliższego zarządu.

W Polskim Komitecie Olimpijskim trwają zmiany kadrowe od momentu aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza w związku z aferą firmy Zondacrypto, która była sponsorem generalnym Komitetu. Obowiązki po Piesiewiczu przejął Marian Kmita. Został wybrany 14 września przez zarząd PKOl na pełniącego obowiązki prezesa.

Jedną z jego pierwszych decyzji personalnych było zwolnienie rzeczniczki Katarzyny Kochaniak-Roman, a także jednego z prawników.

WP Sportowe Fakty jako pierwsze podały, że do tego grona dołączył sekretarz generalny Marek Pałus, który miał być prawą ręką Piesiewicza. Według portalu to on miał podpisywać się pod kontrowersyjnymi umowami z deweloperem Profbud, z którym nawiązano współpracę aż na 16 lat.