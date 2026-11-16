Romelu Lukaku kończy reprezentacyjną karierę

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Romelu Lukaku kończy karierę w reprezentacji Belgii. 33-letni piłkarz w 135 meczach strzelił dla „Czerwonych Diabłów” 94 gole.

Romelu Lukaku zadebiutował w kadrze w 2010 roku w wieku 16 lat. Piąty w zestawieniu najlepszych strzelców męskich reprezentacji (siódmy z 92 bramkami jest Robert Lewandowski) był kluczową postacią belgijskiej drużyny, która w 2018 roku zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach świata.

„Przez te 16 lat dałem z siebie wszystko dla reprezentacji. Przeżyłem każdą możliwą emocję. Grałem u boku fantastycznych kolegów z drużyny, którym zawsze będę wdzięczny. Chcę im wszystkim podziękować. Dziękuję również wszystkim trenerom – za to, że motywowali mnie i obdarzyli zaufaniem, pozwalając wspierać zespół. To była wspaniała przygoda i cieszyłem się każdą jej chwilą” – napisał Belg na Instagramie.

Urodzony w Antwerpii napastnik Fenerbahce Stambuł wystąpił w czterech turniejach finałowych mistrzostw świata oraz trzech mistrzostwach Europy.

„Nigdy nie zapomnę tych chwil. Jestem pogodzony z decyzją, by w tym miejscu zakończyć. Było cudownie, czerpałem z tego ogromną radość. Jestem wdzięczny – dziękuję” - dodał piłkarz.

Liga Narodów: Grad goli, czerwona kartka i przerwana seria w starciu gigantów Anglia przerwała serię 43 meczów bez porażki reprezentacji Hiszpanii. Mistrzowie świata ulegli u siebie 2:3 w niedzielnym meczu piłkarskiej Ligi Narodów. Francja i Belgia wywalczyły awans do ćwierćfinału z grupy A1.

W niedzielnym meczu Ligi Narodów, wygranym przez Belgię 4:1 z Włochami, Lukaku był w kadrze meczowej, ale nie pojawił się na boisku.

„Od swojego pierwszego występu w reprezentacji 3 marca 2010 roku, mając zaledwie 16 lat, Romelu założył koszulkę kadry 135 razy i strzelił 94 gole. Te wyjątkowe statystyki czynią go najskuteczniejszym strzelcem w historii 'Czerwonych Diabłów'” – napisał Belgijski Związek Piłki Nożnej w oświadczeniu.

Swoją karierę klubową rozpoczął w belgijskim Anderlechcie, a następnie występował m.in. w Chelsea Londyn, Evertonie, Manchesterze United czy Interze Mediolan.