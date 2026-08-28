Roger Federer doceniony. Legendarny Szwajcar pojawi się w Galerii Sław

RMF24

29 sierpnia w Galerii Sław Tenisa w amerykańskim Newport odsłonięte zostanie nazwisko szwajcarskiego giganta tej dyscypliny sportu - Rogera Federera. „Kiedy patrzę wstecz, najbardziej cieszy mnie to, że spędziłem w zawodowym tourze 25 lat i czuję, że zyskałem wielu przyjaciół oraz że wielu ludziom mnie brakuje. To samo dotyczy kibiców. Podchodzą do mnie i mówią: Szkoda, że już nie grasz” - powiedział legendarny tenisista.

Szwajcar należy do grona jednych z najbardziej utytułowanych tenisistów w historii. Federer zdobył w sumie pięć tytułów US Open z rzędu w latach 2004–2008. W samym tylko okresie 2004–2006 legitymował się bilansem 247 zwycięstw i 15 porażek, a w latach 2005–2007 ustanowił rekord, docierając do dziesięciu kolejnych finałów turniejów wielkoszlemowych i wygrywając osiem z nich.

Federer: Czuję, że zyskałem wielu przyjaciół

Łącznie odniósł 1251 zwycięstw i triumfował w 103 turniejach, w tym w 20 imprezach wielkoszlemowych. 45-letni Szwajcar, który zostanie uhonorowany wraz z komentatorką i byłą tenisistką Mary Carillo, przyznał, że będzie to jego pierwsza wizyta w Newport.

Kiedy patrzę wstecz, najbardziej cieszy mnie to, że spędziłem w zawodowym tourze 25 lat i czuję, że zyskałem wielu przyjaciół oraz że wielu ludziom mnie brakuje. To samo dotyczy kibiców. Podchodzą do mnie i mówią: „Szkoda, że już nie grasz” - powiedział Federer, gość turnieju wielkoszlemowego na kortach Flushing Meadow w Nowym Jorku.

Idol kibiców. Przyciągał na kort tłumy

Szwajcarski tenisista ściągał na korty świata ogromne rzesze sympatyków jego talentu. W południowoafrykańskim Kapsztadzie, gdzie rozegrał mecz pokazowy z Rafaelem Nadalem, grę obserwowało blisko 52 tysiące widzów. Natomiast w stolicy Meksyku w pojedynku z Alexandrem Zverevem kibicowało mu ponad 42 tysiące osób. To najlepszy zawodnik, z jakim kiedykolwiek przyszło mi się mierzyć – powiedział Amerykanin Andre Agassi, rywal Federera w finale z 2005 roku, w nagraniu wideo wyświetlonym przez organizatorów US Open.

Szwajcar to także pięciokrotny triumfator Ankiety Polskiej Agencji Prasowej na dziesięciu najlepszych sportowców Europy, w której głosują dziennikarze europejskich agencji prasowych. Zwyciężył w latach 2004-2007 oraz w 2009 roku.