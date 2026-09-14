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Robert Lewandowski i spółka pokonani. Pierwsza taka sytuacja

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 września (06:36)

Robert Lewandowski i jego koledzy musieli przełknąć gorycz porażki. Chicago Fire przegrało u siebie z New England Revolution 1:2 (0:1) w meczu Major League Soccer.

Robert Lewandowski i spółka pokonani. Pierwsza taka sytuacja
Robert Lewandowski, fot. INDRAWAN KUMALA, Nur Photo /East News

Robert Lewandowski rozegrał cały mecz w ekipie z Chicago, ale nie wpisał się na listę strzelców.

To pierwsza porażka Fire u siebie, odkąd ekipę z Chicago zasilił kapitan reprezentacji Polski. 

W niedzielnym meczu bramki dla gości zdobyli Dor Turgeman w 39. minucie i Peyton Miller w 47. Dla Fire w 62. minucie trafił Maren Haile-Selassie.

To była siódma porażka ekipy z Chicago w 24 meczach obecnego sezonu. W tabeli Konferencji Wschodniej zajmuje piąte miejsce. Drużyna Revolution jest na trzeciej pozycji.

Lewandowski rozegrał dotychczas dziesięć meczów w MLS. Strzelił sześć goli i zaliczył dwie asysty. 

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Robert Lewandowski mls
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