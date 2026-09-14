Robert Lewandowski i spółka pokonani. Pierwsza taka sytuacja

Robert Lewandowski rozegrał cały mecz w ekipie z Chicago, ale nie wpisał się na listę strzelców.
To pierwsza porażka Fire u siebie, odkąd ekipę z Chicago zasilił kapitan reprezentacji Polski.
W niedzielnym meczu bramki dla gości zdobyli Dor Turgeman w 39. minucie i Peyton Miller w 47. Dla Fire w 62. minucie trafił Maren Haile-Selassie.
To była siódma porażka ekipy z Chicago w 24 meczach obecnego sezonu. W tabeli Konferencji Wschodniej zajmuje piąte miejsce. Drużyna Revolution jest na trzeciej pozycji.
Lewandowski rozegrał dotychczas dziesięć meczów w MLS. Strzelił sześć goli i zaliczył dwie asysty.