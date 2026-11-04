Rafael Nadal podjął nowe wyzwanie. Dołączył do zarządu Realu Madryt

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Real Madryt poinformował, że do zarządu klubu dołączył legendarny tenisista Rafael Nadal. „Przyjąłem tę propozycję z wielkim entuzjazmem, chęcią nauki i gotowością, by wnieść swój wkład w każdy możliwy sposób” – stwierdził zdobywca 22 tytułów wielkoszlemowych.

Legendarny hiszpański tenisista to wieloletni kibic „Królewskich”. Świadczy o tym najlepiej zdjęcie jakim pochwalił się na Instagramie – widać na nim małego Rafaela w stroju Realu Madryt. Nadal do zdjęcie dołączył podziękowania dla prezesa Florentino Pereza i całego zarządu, Realu.

„Dziękuję prezesowi Florentino Perezowi i całemu zarządowi Realu Madryt za nominację. Przyjąłem tę propozycję z wielkim entuzjazmem, chęcią nauki i gotowością, by wnieść swój wkład w każdy możliwy sposób” - napisał Nadal.

Wujek grał w Barcelonie, on wybrał Real

Real Madryt w oświadczeniu poinformował o nominacji byłego tenisisty. 15-krotny zdobywca Puchar Europy ogłosił, że zarząd „postanowił przedstawić Walnemu Zgromadzeniu delegatów wniosek o zatwierdzenie nominacji Rafaela Nadala Parery - członka klubu z numerem 67 778 - na nowego członka zarządu”.

„Dla Realu Madryt i wszystkich ‘Madridistas’ to ogromny zaszczyt, że postać tej klasy - zarówno pod względem sportowym, jak i ludzkim - będąca punktem odniesienia w hiszpańskim i światowym sporcie, dołącza do naszego zarządu. Dzięki temu Nadal będzie mógł wspierać teraźniejszość i przyszłość naszego klubu” - dodano w komunikacie stołecznego klubu.

Przypomniano przy tym sportowe osiągnięcia Nadala, m.in. 14 rekordowych zwycięstw w paryskim French Open.

Hiszpan kibicuje Realowi, mimo że jego wujek, Miguel Angel Nadal, reprezentował barwy Barcelony, odwiecznego rywala „Królewskich”.