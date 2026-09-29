Radomiak ma nowego szkoleniowca. Angielski trener wraca do ekstraklasy

RMF24

Radomiak stawia na doświadczenie z Wysp Brytyjskich. 61-letni John Carver został nowym szkoleniowcem zielonych. Anglik, który podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia, ma tchnąć nową energię w drużynę z Radomia i zapewnić jej spokojny byt w ekstraklasie. To już trzeci trener Radomiaka w tym sezonie.

John Carver to nazwisko, które kibicom polskiej ekstraklasy nie jest obce. Anglik pojawił się nad Wisłą w grudniu 2024 roku, kiedy objął Lechię Gdańsk. W swoim pierwszym sezonie zdołał utrzymać zespół w elicie, jednak w kolejnym biało-zieloni nie uniknęli degradacji do 1. ligi.

Po spadku Carver rozstał się z Lechią, ale nie na długo – po czterech miesiącach wraca do ekstraklasy, by przejąć Radomiaka.

Trenerska karuzela w Radomiu

Radomiak w tym sezonie nie może znaleźć stabilizacji na ławce trenerskiej. Rozgrywki rozpoczął Tomasz Kaczmarek, który po siedmiu kolejkach przeniósł się do Rakowa Częstochowa. Jego miejsce zajął asystent Rafał Grzyb, ale pod jego wodzą drużyna przegrała dwa mecze – 0:2 z Piastem Gliwice i aż 1:5 z Lechem Poznań.

Grzyb pozostał w sztabie, a do zespołu dołączył także Anglik Adam Sadler, który w 2016 roku świętował mistrzostwo Anglii z Leicester City.

Misja: utrzymanie

Carver przejmuje Radomiaka, który po dziewięciu kolejkach ma na koncie zaledwie osiem punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli. Przed Anglikiem trudne zadanie – musi szybko poukładać zespół i zacząć regularnie punktować. Jego debiut w roli trenera Radomiaka nastąpi już w poniedziałek, 12 października, w domowym starciu z Motorem Lublin.

Trenerskie roszady w ekstraklasie

Radomiak to już czwarty klub w tym sezonie, który zdecydował się na zmianę szkoleniowca. Wcześniej podobne ruchy wykonały Raków Częstochowa, Widzew Łódź oraz Wieczysta Kraków.