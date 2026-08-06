Pucharowy maraton od 18:00. Cztery polskie kluby ruszą do walki o Europę

RMF24

Po nieudanym występie Górnika Zabrze w eliminacjach Ligi Europy do gry wkraczają Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa oraz GKS Katowice. Polskie kluby powalczą w eliminacjach do Ligi Europy i Ligi Konferencji. Przed kibicami piłkarska uczta.

Tydzień nie rozpoczął się najlepiej dla polskich klubów. Wczoraj Górnik Zabrze w 3. rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Europy przegrał z węgierskim Ferencvarosem 0:1. Dziś w tych samych rozgrywkach zobaczymy mistrza Polski Lecha Poznań i Jagiellonię Białystok.

Duże wyzwanie dla „Jagi”, mistrz Wysp Owczych na drodze Lecha

Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Podlasia, którzy podejmą Rangers FC o godzinie 18. Godzinę później mistrz Polski z Poznania zmierzy się u siebie z najlepszą drużyną Wysp Owczych - KI Klaksvik.

W eliminacjach do Ligi Konferencji Raków zagra w Częstochowie ze szwedzkim Hammarby IF. Ostatni mecz z udziałem klubu znad Wisły rozpocznie się o 20 w węgierskim Miszkolcu, gdzie Hapoel Tel Awiw, w roli gospodarza, podejmie GKS Katowice.



Rewanżowe spotkanie GKS odbędzie się w środę 12 sierpnia, a pozostałych polskich drużyn - dzień później.

Atalanta Bergamo przyjedzie do Katowic? To może się wydarzyć

Poniedziałkowe losowanie wyłoniło już potencjalne pary 4. rundy eliminacji LE oraz LK. W przypadku zwycięstw Górnik zmierzy się z Trabzonsporem, Lech - z FC Thun lub Vikingurem Reykjavik, Jagiellonia - z Larne FC lub Iberią Tbilisi, Raków - z Żalgirisem Wilno lub Hajdukiem Split, a GKS - z Atalantą Bergamo.



Natomiast w przypadku porażek w dwumeczach 3. rundy Górnik zagra w eliminacjach LK z AS Monaco, Lech - z Riga FC lub Gyori ETO FC, a Jagiellonia - z FK Jablonec lub RFS Ryga. Niepowodzenie w dwumeczach Rakowa i GKS oznaczać będzie odpadnięcie z europejskich pucharów.