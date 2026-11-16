Puchar Polski w hokeju. Znamy uczestników turnieju finałowego

Puchar Polski w hokeju: Pary półfinałowe
Zgodnie z regulaminem awans wywalczyły cztery najlepsze zespoły po dwóch rundach ekstraklasy (18 kolejek).
W pierwszym półfinale lider tabeli - GKS Tychy zmierzy się 28 grudnia z czwartym ECZD Zagłębiem, a dzień później wicelider Unia zagra z KH Energą.
Mecz finałowy odbędzie się 30 grudnia.
Walkower i awans
Oświęcimianie na drugie miejsce awansowali po decyzji o przyznaniu im walkowera (1:0) za mecz 3. kolejki z STS Sokół Sanok.
W pierwotnym terminie - 20 września - spotkanie na prośbę STS zostało przełożone ze względu na udział ukraińskiej części sanockiej drużyny w Pucharze Ukrainy. Mecz nie odbył się jednak także w zastępczym terminie - 6 października.
STS został dodatkowo ukarany grzywną w wysokości 3 tysięcy złotych.
W finałowym turnieju Pucharu Polski zabraknie obrońców trofeum - JKH GKS Jastrzębie po dwóch rundach zajmuje 7. miejsce w tabeli.