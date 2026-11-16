RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Puchar Polski w hokeju. Znamy uczestników turnieju finałowego

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 listopada (07:42)

GKS Tychy, Unia Oświęcim, KH Energa Toruń i ECZD Zagłębie Sosnowiec będą rywalizować o Puchar Polski w hokeju na lodzie podczas turnieju finałowego, który od 28 do 30 grudnia zostanie rozegrany w Krynicy-Zdroju.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Puchar Polski w hokeju. Znamy uczestników turnieju finałowego
Hokeista GKS Tychy Bartłomiej Jeziorski , fot. Art Service /PAP

Puchar Polski w hokeju: Pary półfinałowe

Zgodnie z regulaminem awans wywalczyły cztery najlepsze zespoły po dwóch rundach ekstraklasy (18 kolejek).

W pierwszym półfinale lider tabeli - GKS Tychy zmierzy się 28 grudnia z czwartym ECZD Zagłębiem, a dzień później wicelider Unia zagra z KH Energą

Mecz finałowy odbędzie się 30 grudnia.

Walkower i awans

Oświęcimianie na drugie miejsce awansowali po decyzji o przyznaniu im walkowera (1:0) za mecz 3. kolejki z STS Sokół Sanok. 

W pierwotnym terminie - 20 września - spotkanie na prośbę STS zostało przełożone ze względu na udział ukraińskiej części sanockiej drużyny w Pucharze Ukrainy. Mecz nie odbył się jednak także w zastępczym terminie - 6 października.

STS został dodatkowo ukarany grzywną w wysokości 3 tysięcy złotych.

W finałowym turnieju Pucharu Polski zabraknie obrońców trofeum - JKH GKS Jastrzębie po dwóch rundach zajmuje 7. miejsce w tabeli. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: hokej

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: