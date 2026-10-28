Puchar Polski pełen niespodzianek. Już dziesięć drużyn ekstraklasy poza grą

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Sensacyjne rozstrzygnięcia, rzuty karne i triumfy niżej notowanych drużyn. W 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski aż dziesięć zespołów z ekstraklasy pożegnało się z rozgrywkami.

Bramkarz Piasta Gliwice Domen Gril podczas serii rzutów karnych w meczu 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, fot. Jarek Praszkiewicz

Bramkarz Piasta Gliwice Domen Gril podczas serii rzutów karnych w meczu 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, fot. Jarek Praszkiewicz / PAP

Tegoroczny Puchar Polski nie oszczędza faworytów. We wtorek z rozgrywkami pożegnały się GKS Katowice, Motor Lublin i Piast Gliwice. Wcześniej z turniejem rozstały się już takie marki jak Legia Warszawa, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin oraz trzy krakowskie drużyny: Wisła, Wieczysta i Cracovia.

Gigantyczna sensacja w Anglii. Arsenal odpadł z czwartoligowcem Arsenal za burtą Pucharu Ligi. Mistrzowie Anglii odpadli z rozgrywek, przegrywając z czwartoligowym Fleetwood Town w 1/8 finału. Gospodarze wygrali 5-3 w karnych. Po regulaminowym czasie i dogrywce było 1:1.

To oznacza, że już dziesięć drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej nie powalczy o krajowy puchar.

Rzuty karne w Gliwicach i Lublinie

Broniący trofeum Górnik Zabrze musiał się mocno napocić, by wyeliminować Piasta Gliwice. Po bezbramkowym remisie o awansie zadecydowały rzuty karne, które lepiej wykonywali zabrzanie.

Podobny los spotkał Motor Lublin, który po serii jedenastek musiał uznać wyższość Rakowa Częstochowa.

Sensacja w Łęcznej. Górnik Łęczna eliminuje GKS Katowice

Największym zaskoczeniem wtorkowych spotkań była porażka GKS Katowice z drugoligowym Górnikiem Łęczna. Katowiczanie, którzy w poprzednim sezonie dotarli aż do półfinału, tym razem musieli uznać wyższość niżej notowanego rywala. Górnik Łęczna wygrał 1:0 i sprawił, że kibice w Łęcznej długo nie zapomną tego wieczoru.

Kto jeszcze powalczy o trofeum?

Na środę i czwartek zaplanowano pozostałe mecze 1/16 finału. Hitem środy będzie starcie Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok oraz Siarki Tarnobrzeg z Lechem Poznań. „Kolejorz”, świeżo po zwycięstwie nad Legią Warszawa, już szykuje się do kolejnego wyzwania na Podkarpaciu.

W czwartek najciekawiej zapowiada się mecz Polonii Warszawa z Koroną Kielce.

O awansie decyduje tylko jeden mecz, a gospodarzem jest zespół z niższej ligi.

Kiedy kolejne rundy? Finał na PGE Narodowym

Losowanie par 1/8 finału odbędzie się już w piątek o 12:30. Mecze tej fazy zaplanowano na początek grudnia, a wielki finał odbędzie się 2 maja 2027 roku na PGE Narodowym w Warszawie.