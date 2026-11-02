Przerwany mecz, łzy piłkarzy i reanimacja na boisku. Dramatyczne sceny w Hiszpanii

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Mecz Tenerife z Andorrą na drugim poziomie hiszpańskich rozgrywek został przerwany w doliczonym czasie gry. Napastnik gospodarzy Jesús de Miguel doznał poważnego urazu głowy po zderzeniu z bramkarzem rywali Jesúsem Owono. Piłkarz stracił przytomność i został przewieziony karetką do szpitala.

Do zdarzenia doszło w siódmej minucie doliczonego czasu drugiej połowy, przy wyniku 2:2.

Bramkarz Andorry Jesús Owono wybiegł daleko przed własną bramkę, próbując wybić piłkę. W trakcie interwencji doszło do zderzenia z Jesúsem de Miguelem. Golkiper uderzył napastnika Tenerife kolanem w głowę.

De Miguel upadł na murawę i stracił przytomność. Arbiter pokazał Owono czerwoną kartkę.

Na boisku natychmiast pojawił się sztab medyczny. Podczas udzielania pomocy zawodnicy obu zespołów z niepokojem obserwowali sytuację. Część kolegów poszkodowanego piłkarza nie była w stanie powstrzymać łez.

Piłkarz przebywa w szpitalu

Napastnik Tenerife został przetransportowany karetką do szpitala, gdzie przeszedł pilne badania. Hiszpańskie media podały, że odzyskał przytomność.

„Piłkarz CD Tenerife Jesús de Miguel jest hospitalizowany na oddziale intensywnej terapii w Szpitalu Uniwersyteckim Matki Boskiej z Candelarii, w stanie stabilnym” - przekazał klub w komunikacie.

Decyzja w sprawie ewentualnego dokończenia meczu ma zależeć od stanowiska obu klubów oraz władz rozgrywek.

Spotkanie Tenerife – Andorra pierwotnie zaplanowano na niedzielę. Zostało przełożone o jeden dzień z powodu ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu na Teneryfie.