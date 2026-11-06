Przełom w szkoleniu młodzieży. Program Certyfikacji Akademii Siatkarskich napędza rozwój klubów

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Sukcesy reprezentacji i polskich klubów zaczynają się od pracy z najmłodszymi. Żeby wychowywać kolejnych mistrzów, potrzeba dobrych trenerów, dostępnych hal i stabilnych warunków rozwoju. Właśnie na te potrzeby odpowiada Program Certyfikacji Akademii Siatkarskich, finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jego znaczenie wykracza daleko poza doraźną pomoc finansową: ma systemowo podnosić jakość szkolenia dzieci i młodzieży w całym kraju.

Sześćdziesiąt trzy akademie, ponad sześć tysięcy młodych siatkarek i siatkarzy oraz 13 milionów złotych wsparcia. Program Certyfikacji Akademii Siatkarskich to jeden z najważniejszych projektów dla przyszłości polskiej siatkówki. Łączy finansowanie codziennej pracy akademii z podnoszeniem standardów szkolenia, edukacją trenerów i budowaniem drogi od pierwszego treningu do sportu seniorskiego.

Projekt ma dwa główne cele: uporządkowanie struktur klubów, tak aby obejmowały wszystkie grupy wiekowe oraz rozwój nowoczesnego szkolenia. Chcemy wspierać trenerów wiedzą z zakresu metodyki, psychologii sportu, komunikacji i edukacji medialnej – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. Program obejmuje już 63 akademie, a zainteresowanie środowiska pokazuje, że potrzeby są znacznie większe. To systemowe wsparcie szkolenia, edukacji i wychowania, które warto rozwijać także o centralną ligę juniorów oraz pomoc zawodnikom w przejściu do sportu seniorskiego.

Musimy inwestować w kluby

Pierwsza faza programu to 13 milionów złotych dofinansowania całego projektu. Kluby mogą przeznaczyć środki m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu czy organizację meczów. To wydatki, które decydują o dostępności zajęć, ich jakości i możliwościach rozwoju młodych sportowców.

Jeżeli chcemy mieć fantastyczną reprezentację narodową, musimy inwestować w młodzież oraz kluby – przekonuje Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.

Siatkarskie Ośrodki Szkolne były pierwszym krokiem, a brakującym ogniwem jest właśnie program certyfikacji. Jestem dumny z tego, że w dialogu z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, a także innymi związkami sportowymi – bo program ten obejmuje siatkówkę, piłkę ręczną i koszykówkę – stworzyliśmy projekt skierowany, w przypadku siatkówki, do ponad 400 drużyn. Oznacza to systemowe wsparcie dla tysięcy dzieci. Kluczowe jest, aby w każdym klubie poziom szkolenia stał na odpowiednio wysokim poziomie i by polskie związki sportowe mogły realnie pomagać - dodaje minister.

materiały prasowe

Konkretne wymagania do spełnienia

Za realizację programu w siatkówce odpowiada Fundacja Siatkarska Polska. Finansowaniu towarzyszą konkretne wymagania: spójne standardy treningowe, podnoszenie kwalifikacji kadry, edukacja personelu szkoleniowego oraz monitoring jakości pracy. Ważnym elementem jest również cyfryzacja, w tym budowa zintegrowanej bazy danych.

Przede wszystkim chodzi nam o ujednolicenie systemu szkolenia poprzez wprowadzenie spójnych standardów treningowych, podnoszenie kwalifikacji kadry trenerskiej, a także rozwój i edukację personelu szkoleniowego oraz cyfryzację procesów, czyli budowę zintegrowanej cyfrowej bazy danych – wyjaśnia Wojciech Stępień, prezes Fundacji Siatkarska Polska. W kolejnej edycji chcemy dojść do stu certyfikatów.

Program już obejmuje 63 akademie: 19 ze złotym certyfikatem, 25 ze srebrnym i 19 z brązowym. Po raz pierwszy w tego typu programie MSiT wysokość wsparcia akademii siatkarskich powiązano ze stopniem certyfikacji. To wyraźny impuls do poprawy organizacji i podnoszenia jakości szkolenia. Rozwój klubu może przełożyć się na większe środki na dalszą pracę.

Mamy Siatkarskie Ośrodki Szkolne i świetnie zorganizowane kluby, a ten projekt jest kolejną cegiełką w budowaniu naszej szkoleniowej piramidy. Z perspektywy klubów trudno wskazać wcześniejszy program, który tak mocno wspierałby wszystkie te działania – ocenia Wojciech Szczucki, koordynator krajowy programu.

W połączeniu pieniędzy, wiedzy i długofalowych wymagań tkwi przełomowy charakter projektu. Akademie otrzymują narzędzia, by pełniej zadbać o rozwój zawodników i zachęcać kolejne dzieci do aktywności.