Przegrupowanie po igrzyskach. Rusza nowy sezon PŚ w łyżwiarstwie szybkim

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"Bałem się czasu po igrzyskach olimpijskich" - przyznaje w rozmowie z RMF FM Damian Żurek, nasz czołowy panczenista, który do najważniejszego startu 4-lecia przystępował jako medalowy pewniak na dystansach 500 i 1000 metrów. W Mediolanie dwukrotnie zajął jednak 4. miejsca. Nie on jeden w polskiej kadrze liczył na olimpijskich krążek, ale nie sprostał konkurencji i przed nowym sezonem Pucharu Świata musiał się odbudować mentalnie.

Wiktoria Dąbrowska wśród nowych twarzy w kadrze. "Nie myślę o presji”

Do Pekinu, na pierwszy w nowym sezonie Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim, udała się odmieniona reprezentacja Polski. Ze ściganiem pożegnali się: Piotr Michalski (został trenerem w kadrze) czy Szymon Palka. Karierę ze względu na ciążę zawiesiła Kaja Ziomek-Nogal, a zakończyła ją pięciokrotna olimpijka Natalia Czerwonka.

W reprezentacji Polski pojawili się nowi, młodsi zawodnicy m.in. 20-letnia Wiktoria Dąbrowska - brązowa medalistka MŚ juniorów, która rozpoczęła sezon w rewelacyjnym stylu, wygrywając przekonująco rywalizację na 500 i 1000 m podczas Mistrzostw Polski w Tomaszowie Mazowieckim.

Posłuchaj: Wiktora Dąbrowska: W kadrze seniorskiej czuję się dobrze

Presja na młodej panczenistce rośnie, bo zaczyna się w niej upatrywać następczyni Kai Ziomek-Nogal.

O presji nie myślę (...). Powiedzmy, że na mistrzostwach Polski byłam świadoma, że mam wysoką formę i mogę bardzo dobrze pojechać, bo mieliśmy wcześniej zawody kontrolne, na których pokazałam (...), że jestem w stanie dobrze jechać. Więc na Mistrzostwach Polski to była tylko kwestia pokazania tego, co potrafię. Teraz miejmy nadzieję, że forma będzie jeszcze lepsza - mówi w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Wiktoria Dąbrowska.

Władimir Semmirunnij - lider kadry

Na naturalnego lidera łyżwiarskiej reprezentacji Polski, mimo młodego wieku - 23 lat - wyrósł Władimir Semmirunnij, który jako jedyny z kadry zdobył medal igrzysk olimpijskich - srebro na 10 000 metrów. Od początku sezonu powinien liczyć się w walce o czołowe lokaty.

Posłuchaj: Władimir Semmirunnij o podróży na zawody w Chinach i Japonii

Wiem, że mam drugi wynik na świecie na "piątkę" i pierwszy czas na 10 kilometrów. Wydaje mi się, że też inni sportowcy to sprawdzają i wiedzą, że jestem w dobrej formie. Ale bardziej jestem skupiony na sobie niż na innych i po prostu czuję, że cały czas dobrze mi idzie na lodzie i powtórzę to samo w Chinach i w Japonii - zapowiada w RMF FM "Władek" Semmirunnij.

Wciąż "Semmirunnij", chociaż być może niedługo jego nazwisko będziemy zapisywać "Semmirunny". Nie od dziś wiadomo, że "Wowa" planuje zmienić nazwisko, ale potrzebuje na to... więcej czasu.

Ani ja, ani Konrad (red. Niedźwiedzki, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego) nie mamy czasu, żeby razem pójść i to załatwić. Sam do urzędu nie pójdę. Boję się, że tam się zgubię (śmiech). Dlatego czekam i najlepiej mi się wydaje poczekać na koniec tego sezonu - przyznaje.

Damian Żurek: Igrzyska oddzielam grubą kreską

Największym pechowcem w naszej reprezentacji podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich okazał się Damian Żurek. W Mediolanie był medalowym pewniakiem, ale w swoich koronnych konkurencjach sprinterskich - biegach na 500 i 1000 metrów - dwukrotnie otarł się o podium, zajmując 4. miejsca.

Posłuchaj: Damian Żurek: Forma jest zwyżkowa

W rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem przyznaje, że musiał "odchorować" olimpijskie występy, ale udało mu się to dość szybko.

Tak naprawdę odciąłem to grubą kreską i teraz mamy 4 kolejne lata przygotowań. Ciężki był okres po sezonie, bo kosztował mnie on bardzo dużo, ale całkiem szybko wróciłem do treningów. Tej przerwy praktycznie nie było, bo najlepiej się czuję jak trenuję (...). Bałem się, nie ukrywam, że się bałem, jak to będzie wyglądało po sezonie, bo była taka niewiadoma, czy ja się jeszcze poprawię, czy będę lepszy. Ale ten sezon pokazał mi, że zrobiłem ogromny progres. Czy w treningu siłowym, czy wydolności. Jest wiele aspektów, w których cały czas progresuję, więc jestem mega zadowolony - podkreśla w RMF FM Damian Żurek.

Naszemu sprinterowi w zapomnieniu o nieudanych igrzyskach pomogła też pasja - fotografia.

Piotrek Michalski i Artur Waś mnie tą pasją zarazili i spełniam się w niej (...). Najlepiej się czuję, wiadomo, w sporcie i łapaniu sportowych emocji (...). Ale też potrafię zabrać na spacer aparat i po prostu fotografować przyrodę (...). W Chinach mam telefon i zabrałem mniejszą kamerkę DJI Pocket (...) czasem znajduje się luźniejsze popołudnie, kiedy idziemy się po prostu przejść po mieście i porobić fajne, ciekawe fotki - to jest na pewno coś, co mnie uspokaja - dodaje Damian Żurek.

Polacy mają dobre wspomnienia z ostatnich pucharowych przejazdów w Pekinie. Blisko dwa lata temu złoto na 500 m kobiet zdobyła Kaja Ziomek-Nogal, a trzecia była Andżelika Wójcik. Ponadto obie do spółki z Karoliną Bosiek wywalczyły srebro w sprincie drużynowym – przypomina Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego.

Początek trzydniowego PŚ w Pekinie w piątek, 13 listopada. Impreza sezonu również odbędzie się w stolicy Chin - Mistrzostwa Świata na dystansach, pod koniec lutego.