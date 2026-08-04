Problemy polskich siatkarzy. Powitanie na lotnisku przeniesione na inny dzień

RMF24

Kibice szykowali się na wielkie powitanie. Powrót polskich siatkarzy z Chin został jednak niespodziewanie opóźniony, a powitanie odwołane. Wszystko przez zamieszanie z przesiadką w Pekinie. Co dalej z przylotem mistrzów Ligi Narodów?

Polscy siatkarze, którzy w niedzielę po raz trzeci – i drugi raz z rzędu – wygrali Ligę Narodów, mieli wrócić dziś do Warszawy.

Niestety, plany pokrzyżowało opóźnienie samolotu z Ningbo. Biało-Czerwoni nie zdążyli na przesiadkę w Pekinie, a to oznacza, że wtorkowe powitanie na lotnisku Chopina zostało odwołane.

Co dalej z przylotem siatkarzy?

Jak informuje reporter RMF FM Cezary Dziwiszek, powitanie siatkarzy przełożone zostało na jutro.

Biało-Czerwoni w okrojonym składzie powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie o 7.30 rano. Potem odbędzie się oficjalne powitanie złotych medalistów Ligi Narodów z udziałem fanów i mediów.

Przed siatkarzami kolejne wyzwania

Przypomnijmy, że sezon dla Biało-Czerwonych jeszcze się nie kończy.

Już 9 września ruszają mistrzostwa Europy, a pod koniec sierpnia w Krakowie odbędzie się Memoriał Huberta Jerzego Wagnera.

Polscy siatkarze będą mieli więc kolejne okazje, by zachwycić kibiców i powalczyć o kolejne trofea.