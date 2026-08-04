Problemy polskich siatkarzy. Powitanie na lotnisku odwołane

RMF24

Kibice szykowali się na wielkie powitanie, ale prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie. Powrót polskich siatkarzy z Chin został niespodziewanie opóźniony. Wszystko przez zamieszanie z przesiadką w Pekinie. Co dalej z przylotem mistrzów Ligi Narodów?

Polscy siatkarze, którzy w niedzielę po raz trzeci – i drugi raz z rzędu – wygrali Ligę Narodów, mieli wrócić dziś do Warszawy.

Niestety, plany pokrzyżowało opóźnienie samolotu z Ningbo. Biało-Czerwoni nie zdążyli na przesiadkę w Pekinie, a to oznacza, że powitanie na lotnisku Chopina zostało odwołane.

Co dalej z przylotem siatkarzy?

Jak informuje reporter RMF FM Cezary Dziwiszek, na razie wiadomo tylko tyle, że Polacy podzielili się na grupy i część kadrowiczów wylatuje z Chin na własną rękę, a część wróci z Pekinu w większej grupie.

Kibice nie przywitają więc na lotnisku Chopina w Warszawie wszystkich siatkarzy, tylko - jeśli w ogóle - część z nich.

A kiedy? Tego też jeszcze nie wiadomo, ale możliwe, że dopiero jutro.

Przed siatkarzami kolejne wyzwania

Przypomnijmy, że sezon dla Biało-Czerwonych jeszcze się nie kończy.

Już 9 września ruszają mistrzostwa Europy, a pod koniec sierpnia w Krakowie odbędzie się Memoriał Huberta Jerzego Wagnera.

Polscy siatkarze będą mieli więc kolejne okazje, by zachwycić kibiców i powalczyć o kolejne trofea.