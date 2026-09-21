Prezes FIFA pisze list do działaczy i składa propozycję

RMF24

Prezydent FIFA Gianni Infantino zaproponował w poniedziałek niezależną ocenę sposobu, w jaki federacja podejmuje najważniejsze decyzje. W liście do Rady FIFA oraz prezesów wszystkich 211 stowarzyszeń członkowskich przyznał, że wycofany już plan inwestycyjny wzbudził obawy.

„Po pierwsze, zwrócę się do Rady z pytaniem, czy chce zlecić niezależny zewnętrzny przegląd obecnych zasad zarządzania FIFA w odniesieniu do kluczowych inicjatyw strategicznych oraz przedstawić rekomendacje możliwych usprawnień” – napisał Infantino w liście, do którego dotarła agencja Reuters.

Zapowiedział też konsultacje z konfederacjami, federacjami krajowymi i pozostałymi zainteresowanymi stronami. Dotyczyłyby one wzmocnienia procesu decyzyjnego FIFA.

Spór o sprzedaż udziałów

Propozycje mają określić, kto powinien współdecydować o dużych inicjatywach – w tym rolę prezydenta, Biura, Rady i Kongresu – oraz jak poprawić przejrzystość i rozliczalność władz.

Infantino spotkał się z ostrą krytyką po pomyśle sprzedaży prywatnym inwestorom 20 proc. udziałów w komercyjnych prawach FIFA, obejmujących m.in. mistrzostwa świata. Projekt wycofano w lipcu po sprzeciwie i groźbach bojkotu. UEFA, Azjatycka Konfederacja Piłkarska oraz CONCACAF wezwały później do zmian w kierownictwie FIFA.

Prezydent FIFA przekonywał, że plan miał jedynie sprawdzić, czy sprzedaż mniejszościowego pakietu w kontrolowanej przez federację spółce komercyjnej mogłaby zwiększyć środki na rozwój piłki nożnej. Podkreślił, że nie oznaczałoby to oddania kontroli nad decyzjami sportowymi.

„To była propozycja, nie decyzja”

Według Infantino informacja o projekcie ujrzała światło dzienne, zanim zdążono szczegółowo przedstawić go Radzie FIFA i federacjom członkowskim.

„Przyznaję, że bez pełnego kontekstu wywołało to obawy i stworzyło wrażenie, że decyzje zostały już podjęte. Tak nie było” – wskazał Szwajcar.

„Pozostało to propozycją, a nie decyzją, i zawsze podlegało niezbędnym zatwierdzeniom Rady oraz federacji członkowskich. Zostało teraz wycofane i nie będzie dalej realizowane” – zapewnił.

Infantino zaznaczył, że pojawiły się różne opinie na temat tego, kto powinien rozstrzygać strategiczne kwestie. Część osób opowiada się za jednomyślnością w Biurze, inni chcą kierowania takich spraw bezpośrednio do Kongresu i federacji.

„Moją rolą nie jest przesądzanie tej dyskusji. Ci, którzy popierają konkretny model, powinni mieć możliwość jasnego przedstawienia swoich argumentów” – napisał prezydent FIFA.

Sugestie zgłoszone przed posiedzeniem Rady 15 października mogą zostać na nim omówione. Zmiany w statucie FIFA wymagałyby zgody Kongresu.

„Traktowanie żadnej federacji nie będzie zależeć od jej stanowiska wobec jakiejkolwiek propozycji lub sprawy instytucjonalnej” – podkreślił w liście Infantino.

„Pozostaję w pełni zaangażowany w kierowanie FIFA i przekonany o tym, co możemy wspólnie osiągnąć” – dodał.