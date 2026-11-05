Prezes Dzików Warszawa: Naszym celem jest teraz budowanie społeczności

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Dziki Warszawa zadomowiły się już w PGE Basket Lidze. Drużyna rozgrywa swój czwarty sezon w Polskiej Lidze Koszykówki, przy czym w poprzednim sięgnęła po brązowy medal i triumfowała w międzynarodowej ENBL, czyli European North Basketball League. Klub cały czas się rozwija, a niedawno nawiązał partnerską relację z euroligowym Żalgirisem Kowno. O budowie koszykarskiej drużyny w stolicy mówi w rozmowie z Patrykiem Serwańskim prezes Dzików Warszawa Michał Szolc.

Dziki Warszawa w minionym sezonie bardzo mocno odcisnęły swoje piętno na polskiej koszykówce - medal w krajowe lidze i triumf w międzynarodowych rozgrywkach to szansa na zbieranie cennego doświadczenia. A gdzie jest koniec tej drogi? Prezes klubu Michał Szolc ma nadzieję, że nawet w elitarnej Eurolidze. Na razie stołeczny klub nawiązał współpracę z Żalgirisem Kowno, który występuje w tych prestiżowych rozgrywkach.

To współpraca i nauka, jaką możemy odebrać na różnych poziomach. Po pierwsze - na poziomie akademii, bo Żalgiris jest świetny w kształceniu młodych koszykarzy. My też oczywiście mamy już swoje dokonania i zresztą od tego nasza współpraca się zaczęła. Natomiast jeśli chodzi o metodologię kształcenia, jeśli chodzi o pracę trenerów, oni są dużo bardziej rozwinięci, wiedzą na ten temat dużo więcej od nas. Kolejna płaszczyzna to stworzenie takiej drogi rozwoju dla najlepszych naszych zawodników. My mamy swój sufit. Dzisiaj gramy w ekstraklasie i w FIBA Europe Cup, oni grają w Eurolidze i mają dużo większe możliwości eksponowania talentu, który mają w swojej akademii. Moim marzeniem jest to, żeby któryś z naszych zawodników poprzez młodzieżowy zespół Żalgirisu mógł zaprezentować się na najlepszych turniejach młodzieżowych - mówi prezes Dzików Warszawa.

Michał Szolc nie wyklucza, że w przyszłości do stołecznej ekipy może zostać wypożyczony jeden z graczy Żalgirisu, który mógłby zdobyć doświadczenie na naszych parkietach.

Posłuchaj: Prezes Dzików Warszawa: Naszym celem jest teraz budowanie społeczności

Perspektywy rozwoju koszykówki w Warszawie

A jakie są perspektywy rozwoju koszykówki w Warszawie? Obecnie w stolicy mamy dwa mocne kluby - Legię, która w ostatnich dwóch latach zdobywała mistrzostwo, oraz Dziki. W obu drużynach liczą na nowe otwarcie po tym, jak do użytku zostanie oddana nowa hala budowana na terenie Skry.

I Legia, i Dziki dotknęły już sufitu, jeśli chodzi o możliwość organizacji meczów w Warszawie. Oba kluby borykają się z tymi samymi problemami, czyli brakiem dostępu do nowoczesnej, dużej infrastruktury. To jest duża bariera rozwoju dla obu tych klubów. Druga kwestia - i to jest nasz plan na najbliższe lata - to kwestia budowania społeczności. Dzisiaj wypełniamy halę na Kole. Jeśli za dwa lata chcemy wypełniać halę na Skrze, która będzie kilkukrotnie większa, musimy zbudować społeczność, która ją wypełni. To jest dla nas największe wyzwanie - analizuje Michał Szolc.

Rozmówca RMF FM przyznaje, że nowa hala to także zdecydowanie większe możliwości budżetowe. Hala na Skrze będzie pięciokrotnie większa niż hala na Kole, jednocześnie dając dużo więcej możliwości sprzedaży miejsc „hospitality”, miejsc VIP-owskich. To jest gigantyczna zmiana dla budżetu takiego klubu jak nasz - podkreśla.

„Rozwijamy się bardzo szybko”

Dziki Warszawa nie tylko muszą budować społeczność wokół organizacji, ale także zmienić swoje mentalne podejście do basketu, bo teraz w wielu spotkaniach drużyna jest po prostu uznawana za faworyta.

Nie wiem jeszcze, jak mam się czuć w sytuacji bycia faworytem. Ja w ogóle się nie czuję faworytem, wręcz preferuję rolę underdoga. Natomiast mam wrażenie, że rozwijamy się bardzo szybko i czasem nawet trudno za tym sukcesem sportowym nadążyć. Olbrzymim wyzwaniem dla nas jest oczywiście rozwój organizacji, budowanie struktur. Nie jesteśmy już małym klubikiem i nie wszystko da się zrobić swoimi rękoma, więc tych wyzwań nie brakuje - opowiada Michał Szolc

Jego oczkiem w głowie jest klubowa akademia. Zdaniem prezesa niebawem w drużynie Dzików będzie mógł zadebiutować wychowanek, choć tych najzdolniejszych nie będzie łatwo zatrzymać. Kuszącą perspektywą dla najbardziej utalentowanych może być choćby wyprowadzka do USA na jeden z tamtejszych uniwersytetów.