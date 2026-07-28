Powrót po latach. Zinedine Zidane trenerem reprezentacji Francji

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Legendarny piłkarz związał się z kadrą 4-letnim kontraktem. To oznacza, że zdobywca Złotej Piłki z 1998 roku najprawdopodobniej poprowadzi Francję w Lidze Narodów, Euro 2028 i mistrzostw świata 2030. 54-latek rozpocznie swoją kadencję od wyjazdowego meczu Ligi Narodów przeciwko Turcji, a następnie 2 października Francja podejmie Włochy na stadionie Stade de France.

To dla mnie kontynuacja drogi, a zarazem realizacja marzeń. Przez ostatnie cztery czy pięć lat, kiedy miałem przerwę, otrzymywałem różne propozycje objęcia klubów. Wszystkie jednak odrzuciłem, bo jeśli chodzi o reprezentację Francji, to właśnie to było moim największym celem po pracy w Realu Madryt. Wiedziałem o tym od dziecka – zaczynałem w młodzieżowych drużynach, przeszedłem przez wszystkie szczeble aż do seniorskiej kadry, czyli samego szczytu. Jedyną rzeczą, która mnie motywuje, jest możliwość pracy dla tej drużyny i walka o jej kolejne sukcesy - stwierdził były szkoleniowiec Realu Madryt.

Jak przyznał, przejmuje stery zespołu narodowego z „ogromną radością”. Jest we mnie mnóstwo emocji, ale to mnie motywuje. Jestem gotowy na to wyzwanie – wspomniał i dodał, że „kiedyś był liderem na boisku i chce te doświadczenia spożytkować dla dobra reprezentacji”.

Mistrz świata z 1998 roku ma ogłosić swój sztab we wrześniu.

Zinedine Zidane zastąpił na stanowisku Didiera Deschampsa. Blisko 58-letni trener prowadził zespół narodowy 14 lat, sięgnął z nim po tytuł mistrza świata w 2018 roku, a cztery lata później przegrał w finale po rzutach karnych z Argentyną. W swoim ostatnim meczu w roli selekcjonera kadry przegrał mecz o brąz mistrzostw świata 4:6. Philippe Diallo, prezes francuskiej federacji, podziękował poprzedniemu trenerowi za współpracę.

Przez 14 lat prowadził reprezentację Francji na szczyt, odbudowując jej wizerunek po kryzysie. Odniósł także sukcesy sportowe. Warto docenić jego wkład i osiągnięcia - zaznaczył.

Rozmowy już lutym

Podczas konferencji prasowej zdradzono, że w lutym 2025 roku rozpoczęły się rozmowy z Zinedine’em Zidane’em na temat objęcia przez niego stanowiska selekcjonera reprezentacji Francji. Prezes federacji podkreślił, że już wtedy skontaktował się z legendarnym piłkarzem, by przedstawić mu oficjalną propozycję. Od tego czasu odbyło się kilka spotkań, podczas których omawiano szczegóły współpracy i planowano przyszłość drużyny pod wodzą Zidane’a.

Jak zaznaczył prezes, była to sytuacja, w której spotkały się dwa silne pragnienia. Z jednej strony Zidane, jako jedna z największych postaci w historii francuskiego futbolu, wielokrotnie podkreślał, że prowadzenie narodowej reprezentacji jest jednym z jego największych marzeń. Z drugiej strony, Francuska Federacja Piłkarska chciała powierzyć drużynę osobie, która nie tylko posiada ogromne doświadczenie i kompetencje, ale także cieszy się szacunkiem kibiców i ma wyjątkową charyzmę. Celem było zapewnienie reprezentacji najlepszego możliwego przywództwa na światowym poziomie.

Jeden z najlepszych piłkarzy świata i trener z sukcesami

Zidane był jednym z najlepszych piłkarzy świata przełomu wieków. Trzykrotnie wygrał plebiscyt na Piłkarza Roku FIFA: w 1998, 2000 i 2003 roku. Był główną postacią reprezentacji Francji, gdy zdobyła mistrzostwo świata (1998) i Europy (2000). W finale mundialu 2006, w którym „Trójkolorowi” przegrali z Włochami w rzutach karnych, sprowokowany uderzył „z byka” obrońcę rywali Marco Materazziego i opuścił boisko po czerwonej kartce. W sumie w barwach narodowych rozegrał 108 meczów i zdobył 31 bramek.

Osiągnął wiele sukcesów klubowych z Girondins Bordeaux, Juventusem Turyn i Realem Madryt, w którego barwach występował w latach 2001-06. Z „Królewskimi” zdobył m.in. tytuł mistrza Hiszpanii (2003) oraz triumfował w Lidze Mistrzów (2002).

Zidane-trener prowadził Real w latach 2016-2018, a następnie wrócił w marcu 2019 roku i pracował do maja 2021. Pod wodzą Francuza zespół łącznie wywalczył dwa razy mistrzostwo kraju i trzykrotnie triumfował w Champions League. Odszedł, mimo ważnego kontraktu, gdy drużyna nie zdobyła w sezonie żadnego trofeum, a taka sytuacja miała miejsce pierwszy raz od 11 lat.

„Zidane to jedna z największych postaci wszech czasów w Realu, a jego legenda wykracza poza to, co zrobił jako trener i zawodnik. Wie, że pozostanie w sercach kibiców klubu, a Real zawsze będzie jego domem” - w ten sposób „Królewscy” pożegnali odchodzącego z klubu Zidane’a.

Od tego czasu nie prowadził żadnej drużyny, ale regularnie był „przymierzany” do francuskiej reprezentacji. Pierwsze takie pogłoski pojawiły się po mundialu w 2018 roku, który zakończył się triumfem „Trójkolorowych”. Później odżyły przed kolejnymi mistrzostwami świata, ale po finale w 2022 roku federacja po raz kolejny przedłużyła umowę z Deschampsem.

W 2025 roku niezależny instytutu badawczego Odoxa przeprowadził sondaż, z którego wynikało, że 65 procent Francuzów uważa Zidane'a za najlepszego następcę Deschampsa.