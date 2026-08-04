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Powrót na zwycięską ścieżkę. Hurkacz triumfuje po przerwie od kortu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 sierpnia (19:35)

Hubert Hurkacz rozpoczął turniej ATP Masters 1000 w Montrealu od zwycięstwa. Polak pokonał Amerykanina Marcosa Girona 7:5, 4:6, 6:2 i awansował do drugiej rundy. Spotkanie trwało niespełna dwie godziny.

Powrót na zwycięską ścieżkę. Hurkacz triumfuje po przerwie od kortu
Hubert Hurkacz wygrał pierwszy mecz po kontuzji (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Ben Whitley/Press Association) /East News

Był to pierwszy występ Hurkacza po przerwie spowodowanej kontuzją. Ostatni raz pojawił się na korcie 5 lipca podczas Wimbledonu, gdzie musiał poddać mecz w 1/8 finału przeciwko Niemcowi Janowi-Lennardowi Struffowi.

Początek spotkania z Gironem był bardzo wyrównany. O losach pierwszego seta zdecydował końcowy fragment — Hurkacz przełamał Amerykanina w ostatnim gemie i zwyciężył 7:5. W drugiej partii to Giron okazał się lepszy, wygrywając 6:4, dlatego o awansie musiał rozstrzygnąć trzeci set.

W decydującej odsłonie Polak przejął kontrolę nad grą i pewnie wygrał 6:2. Było to piąte spotkanie obu zawodników i piąte zwycięstwo Hurkacza.

W kolejnej rundzie rywalem Polaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo, który w pierwszej rundzie nie musiał grać i otrzymał wolny los.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Hubert Hurkacz

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