Powrót na zwycięską ścieżkę. Hurkacz triumfuje po przerwie od kortu

RMF24

Hubert Hurkacz rozpoczął turniej ATP Masters 1000 w Montrealu od zwycięstwa. Polak pokonał Amerykanina Marcosa Girona 7:5, 4:6, 6:2 i awansował do drugiej rundy. Spotkanie trwało niespełna dwie godziny.

Był to pierwszy występ Hurkacza po przerwie spowodowanej kontuzją. Ostatni raz pojawił się na korcie 5 lipca podczas Wimbledonu, gdzie musiał poddać mecz w 1/8 finału przeciwko Niemcowi Janowi-Lennardowi Struffowi.

Początek spotkania z Gironem był bardzo wyrównany. O losach pierwszego seta zdecydował końcowy fragment — Hurkacz przełamał Amerykanina w ostatnim gemie i zwyciężył 7:5. W drugiej partii to Giron okazał się lepszy, wygrywając 6:4, dlatego o awansie musiał rozstrzygnąć trzeci set.

W decydującej odsłonie Polak przejął kontrolę nad grą i pewnie wygrał 6:2. Było to piąte spotkanie obu zawodników i piąte zwycięstwo Hurkacza.

W kolejnej rundzie rywalem Polaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo, który w pierwszej rundzie nie musiał grać i otrzymał wolny los.