Powrót legendy. Ronaldinho zagrał po 11 latach przerwy

RMF24

Ponad dekadę po zakończeniu kariery Ronaldinho znów zachwyca kibiców. 46-letni mistrz świata z 2002 roku wystąpił w niedzielę w barwach włoskiej Ravenny, rozpalając serca fanów futbolu na całym świecie.

To wydarzenie, na które czekał cały piłkarski świat. Ronaldinho, były gwiazdor Barcelony, PSG i AC Milan, po raz pierwszy od 2015 roku pojawił się na murawie w oficjalnym meczu klubowym. Brazylijczyk zasilił szeregi trzecioligowej Ravenny i już w swoim debiucie pokazał, że magia w jego nogach nie zgasła.

46-letni Ronaldinho został entuzjastycznie przywitany przez kibiców na Stadio Bruno Benelli podczas lokalnych derbów Serie C przeciwko Forli. Z siwiejącymi włosami spiętymi opaską i nieco masywniejszą sylwetką, mistrz świata z 2002 roku rozegrał pierwszą połowę spotkania, imponując pewnością w operowaniu piłką i precyzyjnymi dośrodkowaniami.

Powrót legendy

Ronaldinho nie tylko czarował dryblingiem, ale miał też udział w akcji, która zakończyła się golem dla Ravenny. Ostatecznie Ravenna pokonała Forli 2:0, a powrót Brazylijczyka stał się wydarzeniem dnia nie tylko we Włoszech, ale i na całym świecie.

Z okazji powrotu Ronaldinho pojemność stadionu została zwiększona z 5000 do 6800 miejsc, ale miliony widzów na całym świecie śledziły transmisję na żywo. Mecz transmitowała stacja Sky oraz platforma YouTube, a media z całego świata relacjonowały każdy ruch byłego zdobywcy Złotej Piłki.

Na trybunach obecny był także właściciel Ravenny, włosko-amerykański biznesmen Ignazio Cipriani, który nie krył zachwytu atmosferą i zainteresowaniem mediów.