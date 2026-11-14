Poważny cios dla reprezentacji Polski tuż przed meczem z Rumunią

Piotr Zieliński w trakcie zgrupowania miał problemy zdrowotne i ostatecznie znalazł się poza kadrą na sobotni mecz reprezentacji Polski z Rumunią w Bukareszcie w drugiej dywizji Ligi Narodów.
Oficjalne kadry drużyn zgłoszone na mecz Rumunia - Polska opublikowała UEFA.
Tylko cztery punkty reprezentacji Polski
Sobotnie spotkanie w Bukareszcie rozpocznie się o godz. 20.45 polskiego czasu. Trzy dni później Polacy podejmą Szwedów we Wrocławiu.
Na dwie kolejki przed zakończeniem zmagań w grupie B4 podopieczni Jana Urbana zgromadzili tylko 4 pkt. Prowadzi Szwecja - 10 pkt, przed Bośnią i Hercegowiną - 8. Ostatnia w tabeli Rumunia pozostaje z zerowym dorobkiem.
Bez szans na pierwsze miejsce
Biało-Czerwoni nie mają już szans na pierwsze miejsce, premiowane bezpośrednim awansem do dywizji A. Mogą jeszcze walczyć o drugą lokatę, oznaczającą grę w barażach o awans, choć zadanie będzie trudne, ponieważ nie wszystko zależy od nich. Jeżeli pozostaną na trzeciej pozycji, to - zgodnie z reformą UEFA - nie spadną szczebel niżej, ale zakończą zmagania po listopadowych spotkaniach.
Natomiast zespoły z czwartych miejsc w grupach dywizji B rozegrają w marcu baraże o utrzymanie z rywalami z drugich lokat w dywizji C.
Słabsza postawa kadry w tym roku sprawiła, że atmosfera wokół niej znacznie się pogorszyła. Selekcjoner szuka nowych rozwiązań i sposobów na poprawę wyników. Na dwa najbliższe spotkania powołał trzech debiutantów — Oskara Kubiaka, Bartosza Mazurka i Łukasza Porębę.
Mecz w Bukareszcie poprowadzi Austriak Sebastian Gishamer. 38-letni sędzia jest znany polskim kibicom, ale z futbolu klubowego. W tym roku prowadził już dwa spotkania europejskich pucharów w Polsce — w lutym starcie Jagiellonii Białystok z Fiorentiną (0:3) w barażu o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji, a w sierpniu Lecha Poznań z FC Thun (7:0) w eliminacjach Ligi Europy.