Poważny cios dla reprezentacji Polski tuż przed meczem z Rumunią

RMF24

Mecz Rumunia - Polska bez Piotra Zielińskiego. Lider piłkarskiej reprezentacji Polski z powodu problemów zdrowotnych nie znalazł się w kadrze na wieczorne spotkanie Ligi Narodów w Bukareszcie.

Piotr Zieliński w trakcie zgrupowania miał problemy zdrowotne i ostatecznie znalazł się poza kadrą na sobotni mecz reprezentacji Polski z Rumunią w Bukareszcie w drugiej dywizji Ligi Narodów.

Oficjalne kadry drużyn zgłoszone na mecz Rumunia - Polska opublikowała UEFA.

Tylko cztery punkty reprezentacji Polski

Sobotnie spotkanie w Bukareszcie rozpocznie się o godz. 20.45 polskiego czasu. Trzy dni później Polacy podejmą Szwedów we Wrocławiu.

Na dwie kolejki przed zakończeniem zmagań w grupie B4 podopieczni Jana Urbana zgromadzili tylko 4 pkt. Prowadzi Szwecja - 10 pkt, przed Bośnią i Hercegowiną - 8. Ostatnia w tabeli Rumunia pozostaje z zerowym dorobkiem.

Osiem zwycięstw w 37 meczach. W sobotę Polska znów zagra z Rumunią Już w sobotni wieczór, punktualnie o 20:45, piłkarska reprezentacja Polski zagra w Bukareszcie z Rumunią o cenne punkty w Lidze Narodów. Przeciwnik znany i nieprzewidywalny – na kogo, jak na kogo, ale na Rumunię Polacy mogli trafiać w piłkarskich…

Bez szans na pierwsze miejsce

Biało-Czerwoni nie mają już szans na pierwsze miejsce, premiowane bezpośrednim awansem do dywizji A. Mogą jeszcze walczyć o drugą lokatę, oznaczającą grę w barażach o awans, choć zadanie będzie trudne, ponieważ nie wszystko zależy od nich. Jeżeli pozostaną na trzeciej pozycji, to - zgodnie z reformą UEFA - nie spadną szczebel niżej, ale zakończą zmagania po listopadowych spotkaniach.

Natomiast zespoły z czwartych miejsc w grupach dywizji B rozegrają w marcu baraże o utrzymanie z rywalami z drugich lokat w dywizji C.

Zmiana w kadrze Jana Urbana. Jest dodatkowe powołanie Kontuzja wymusiła zmianę w piłkarskiej reprezentacji Polski. Arkadiusz Pyrka z FC St. Pauli został dodatkowo powołany przez selekcjonera Jana Urbana w miejsce Przemysława Frankowskiego na najbliższe mecze Ligi Narodów.

Słabsza postawa kadry w tym roku sprawiła, że atmosfera wokół niej znacznie się pogorszyła. Selekcjoner szuka nowych rozwiązań i sposobów na poprawę wyników. Na dwa najbliższe spotkania powołał trzech debiutantów — Oskara Kubiaka, Bartosza Mazurka i Łukasza Porębę.

Mecz w Bukareszcie poprowadzi Austriak Sebastian Gishamer. 38-letni sędzia jest znany polskim kibicom, ale z futbolu klubowego. W tym roku prowadził już dwa spotkania europejskich pucharów w Polsce — w lutym starcie Jagiellonii Białystok z Fiorentiną (0:3) w barażu o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji, a w sierpniu Lecha Poznań z FC Thun (7:0) w eliminacjach Ligi Europy.