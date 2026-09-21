Poważne kontuzje w reprezentacji Polski. Kadra Urbana rusza do walki w Lidze Narodów

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Trudni rywale i cztery mecze w kilkanaście dni. Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczyna w Warszawie zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Po spadku na drugi poziom Biało-Czerwoni chcą powalczyć o powrót do elity. W kadrze Jana Urbana nie brakuje jednak problemów.

Polscy piłkarze opuścili Dywizję A jesienią 2024 jeszcze pod wodzą trenera Michała Probierza. Pół roku później doszło do zmiany szkoleniowca i o powrót na najwyższy szczebel zespół narodowy będzie już walczył z Janem Urbanem w roli szkoleniowca.

Przez Ligę Narodów na Euro?

Urban przyznał, że potraktuje rozgrywki bardzo poważnie. Musimy tak zrobić, to przecież jest również ścieżka awansu na mistrzostwa Europy, jeśli nie uda się tradycyjną drogą - zauważył.

W piątek selekcjoner podał nazwiska 26 piłkarzy powołanych na długie, bo 15-dniowe zgrupowanie, w czasie którego czekają Polaków cztery spotkania: na inaugurację w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, trzy dni później ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października - ponownie na PGE Narodowym - z Rumunią, a po kolejnych trzech dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami w Zenicy.

Kontuzje w reprezentacji Polski

Już po ogłoszeniu nominacji okazało się, że poważnej kontuzji na treningu nabawił się bramkarz Juventusu Turyn Kamil Grabara i czeka go długa, kilkumiesięczna przerwa.

W niedzielę z kolei o absencji na zgrupowaniu poinformował napastnik tureckiej Kasimpasy Adrian Benedyczak, który w piątkowym meczu ligowym - choć grał do 88. minuty - doznał złamania lewej kości łódeczkowatej.

Wśród powołanych są zawodnicy od lat tworzący szkielet kadry, jak 38-letni kapitan Robert Lewandowski, który po raz pierwszy stawi się na zgrupowaniu jako gracz Chicago Fire, jak i grupa nowicjuszy, do której należy m.in. młody Wiktor Nowak, zbierający na początku sezonu świetne recenzje w Slavii Praga.

Piłkarze mają zjechać do Warszawy w poniedziałek do godz. 18, w tym dniu nie zaplanowano żadnych zajęć czy aktywności medialnych.

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