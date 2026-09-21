Potrafią „kopnąć” z zagrywki. Polscy siatkarze przed bitwą z Niemcami o półfinał ME

RMF24

„Nastawiamy się na ciężki bój” - słychać głosy z siatkarskiej reprezentacji Polski przed meczem z Niemcami. Biało-Czerwoni szykują się do ćwierćfinałowej potyczki na mistrzostwach Europy.

Polacy w 1/8 finału pewnie pokonali Łotwę 3:0, natomiast Niemcy sprawili niespodziankę, wygrywając z Bułgarią 3:2.

Sasak: To będzie trudne spotkanie

Myślę, że w trudnych momentach Niemcy radzili sobie z presją. Mimo swoich problemów zdrowotnych wyszli najmocniejszym składem, który jest dostępny i też dobrze grali, czy to w bloku, czy w ataku. Myślę, że te elementy były topowe - analizował polski atakujący Kewin Sasak.

Biało-Czerwoni w tym sezonie bez większych problemów pokonali Niemców 3:1 w Lidze Narodów i 3:1 w meczu towarzyskim, jednak zawodnicy podkreślają, że wtorkowe spotkanie będzie wyglądało inaczej.

Nastawiamy się na ciężki bój. Reprezentacja Niemiec pokazała, że potrafi „kopnąć” z zagrywki. Myślę, że to będzie trudne spotkanie i na pewno to, co było w poprzednich meczach, już nie będzie miało znaczenia. Na tym etapie rozgrywek pucharowych liczy się tylko i wyłącznie zwycięstwo. Na tym się skupiamy – zaznaczył Sasak.

Grbić: Musimy się przygotować na bardzo trudny mecz

Trener Polaków Nikola Grbić zwrócił uwagę na dwie mocne strony Niemców. Niemcy przyjmują dobrze. Oglądałem ich cały mecz z Bułgarią i zauważyłem, że przyjmowali dobrze. Mają też dużo cierpliwości. Przegrywać 0:2 w takiej atmosferze, to bardzo, bardzo trudna sytuacja, ale myślę, że mieli odpowiednie podejście, które mają zespoły na wysokim poziomie – ocenił Serb.

Mają też trochę więcej doświadczenia i mniej presji niż Bułgaria i dlatego być może grali tak, jak grali - dodał.

Jak zaznaczył, Biało-Czerwonych czeka trudny mecz. Przygotujemy się pod ich charakterystykę i będziemy się adaptowali do tego, co oni będą robić. Musimy się przygotować na bardzo trudny mecz – wspomniał.

Polscy siatkarze rozgromili Łotwę. Teraz pora na ćwierćfinał Polscy siatkarze nie zwalniają tempa na mistrzostwach Europy. W meczu 1/8 finału pewnie pokonali reprezentację Łotwy 3:0 (25:17, 25:16, 25:16), nie pozostawiając rywalom żadnych złudzeń. Obrońcy tytułu potwierdzili swoją dominację i już szykują się…

Biało-czerwoni muszą jednak być również gotowi na zaskakujące zagrania ze strony przeciwników.

Myślę, że są momenty w meczach, gdzie my możemy zagrać bardzo dobrze, my możemy dać z siebie wszystko, ale drużynie przeciwnika nagle zaczną wychodzić rzeczy, które nie funkcjonowały wcześniej. Wtedy trzeba po prostu się jeszcze bardziej skupić i słuchać rad trenera, które on mówi podczas meczu i to jest chyba najważniejsze – zauważył środkowy Jakub Nowak.

Ćwierćfinałowe starcie Polski z Niemcami zaplanowano na wtorek na godz. 18 czasu polskiego.