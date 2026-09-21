Potrafią „kopnąć” z zagrywki. Polscy siatkarze przed bitwą z Niemcami o półfinał ME

Polacy w 1/8 finału pewnie pokonali Łotwę 3:0, natomiast Niemcy sprawili niespodziankę, wygrywając z Bułgarią 3:2.
Sasak: To będzie trudne spotkanie
Myślę, że w trudnych momentach Niemcy radzili sobie z presją. Mimo swoich problemów zdrowotnych wyszli najmocniejszym składem, który jest dostępny i też dobrze grali, czy to w bloku, czy w ataku. Myślę, że te elementy były topowe - analizował polski atakujący Kewin Sasak.
Biało-Czerwoni w tym sezonie bez większych problemów pokonali Niemców 3:1 w Lidze Narodów i 3:1 w meczu towarzyskim, jednak zawodnicy podkreślają, że wtorkowe spotkanie będzie wyglądało inaczej.
Nastawiamy się na ciężki bój. Reprezentacja Niemiec pokazała, że potrafi „kopnąć” z zagrywki. Myślę, że to będzie trudne spotkanie i na pewno to, co było w poprzednich meczach, już nie będzie miało znaczenia. Na tym etapie rozgrywek pucharowych liczy się tylko i wyłącznie zwycięstwo. Na tym się skupiamy – zaznaczył Sasak.
Grbić: Musimy się przygotować na bardzo trudny mecz
Trener Polaków Nikola Grbić zwrócił uwagę na dwie mocne strony Niemców. Niemcy przyjmują dobrze. Oglądałem ich cały mecz z Bułgarią i zauważyłem, że przyjmowali dobrze. Mają też dużo cierpliwości. Przegrywać 0:2 w takiej atmosferze, to bardzo, bardzo trudna sytuacja, ale myślę, że mieli odpowiednie podejście, które mają zespoły na wysokim poziomie – ocenił Serb.
Mają też trochę więcej doświadczenia i mniej presji niż Bułgaria i dlatego być może grali tak, jak grali - dodał.
Jak zaznaczył, Biało-Czerwonych czeka trudny mecz. Przygotujemy się pod ich charakterystykę i będziemy się adaptowali do tego, co oni będą robić. Musimy się przygotować na bardzo trudny mecz – wspomniał.
Biało-czerwoni muszą jednak być również gotowi na zaskakujące zagrania ze strony przeciwników.
Myślę, że są momenty w meczach, gdzie my możemy zagrać bardzo dobrze, my możemy dać z siebie wszystko, ale drużynie przeciwnika nagle zaczną wychodzić rzeczy, które nie funkcjonowały wcześniej. Wtedy trzeba po prostu się jeszcze bardziej skupić i słuchać rad trenera, które on mówi podczas meczu i to jest chyba najważniejsze – zauważył środkowy Jakub Nowak.
Ćwierćfinałowe starcie Polski z Niemcami zaplanowano na wtorek na godz. 18 czasu polskiego.