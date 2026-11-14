Porażka Polaków w Bukareszcie. Dwa gole w cztery minuty

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Rumuńscy piłkarze pokonali w Bukareszcie Polaków 2:1 w meczu grupy 4 dywizji B Ligi Narodów. Biało-Czerwoni stracili szansę gry w barażach o awans do elity.

Reprezentacja Polski przystępowała do meczu z Rumunią w Bukareszcie z nożem na gardle. Tylko zwycięstwo pozwalało zachować matematyczne nadzieje na wyprzedzenie Bośni i walkę o awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Niestety, mimo ambitnej walki i kilku debiutów w składzie, podopieczni Jana Urbana nie sprostali zadaniu.

Polacy musieli radzić sobie bez kluczowych zawodników – kontuzjowanego Piotra Zielińskiego oraz pauzującego za kartki Jana Bednarka. W wyjściowym składzie pojawiło się kilku młodych graczy, w tym debiutant Oskar Kubiak, Wiktor Nowak, Marcel Reguła i Kacper Potulski.

Początek meczu przyniósł sporo emocji. Robert Lewandowski trafił do siatki po rzucie wolnym, ale sędzia odgwizdał spalonego. Chwilę później groźnie strzelał Ianis Hagi, a tuż przed przerwą Bartłomiej Drągowski popisał się kapitalną interwencją.

Po zmianie stron Polacy nadal szukali swoich szans, ale to Rumuni zdobyli dwa gole. Pierwszą bramkę strzelił w 68. minucie Alexandru Cicaldau. Piłkarz uderzył w kierunku naszej bramki i po rykoszecie piłka wylądowała w siatce. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia.

Cztery minuty później Rumuni wyprowadzili skuteczną kontrę. Polscy zawodnicy nie zdążyli wrócić i drugiego gola strzelił Dennis Man.

Polacy odpowiedzieli w 82. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Marcel Reguła głową skierował piłkę do siatki rywali.

We wtorek w ostatniej kolejce drugiej dywizji piłkarskiej Ligi Narodów Polacy zmierzą się ze Szwecją, która dziś wygrała z Bośnią i Hercegowiną 3:2.

Do tej pory reprezentacja „Trzech Koron” zgromadziła 13 punktów, a Bośniacy - osiem. Biało-Czerwoni mają cztery, a Rumunia trzy.

Porażka z Rumunią oznacza, że przed ostatnią kolejką Polska straciła szanse na zajęcie drugiego miejsca w grupie. To z kolei oznacza brak szans na awans do dywizji A tych rozgrywek.

Dodatkowo Biało-Czerwoni nie mają już możliwości znalezienia się w drugim koszyku podczas losowania eliminacji do Euro 2028, co znacząco utrudni walkę o awans na ten turniej.