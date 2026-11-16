Polska - Szwecja w Lidze Narodów: O której mecz, gdzie oglądać? Składy i historia spotkań

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We wtorek reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów. Choć Biało-Czerwoni nie mają już szans na awans do elity, to we Wrocławiu powalczą o trzecie miejsce w grupie, które pozwoli im pozostać na drugim szczeblu rozgrywek. O której mecz? Gdzie można go obejrzeć?

Po porażce z Rumunią 1:2 Polacy stracili szansę na walkę w barażach o awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Z dorobkiem czterech punktów zajmują trzecie miejsce w grupie B4.

Szwecja ma już zapewniony awans do elity. Dla zespołu Jana Urbana wtorkowe starcie będzie natomiast bezpośrednią walką o trzecią lokatę, która daje utrzymanie w Dywizji B i pozwala uniknąć gry w barażach o pozostanie na tym poziomie.

Jan Urban o swojej przyszłości. Polska przegrała wszystkie „wyjazdy” w tym roku Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w 2026 roku wszystkie cztery wyjazdowe mecze. W sobotni wieczór w Bukareszcie uległa 1:2 Rumunii w Lidze Narodów. „Wiem, co się dzieje w przestrzeni medialnej. Nie myślę o tym. Decyzje będą, jakie będą” -…

Składy: Matty Cash i Jakub Kiwior nie zagrają

Wyjściowe jedenastki zostaną ogłoszone na około godzinę przed rozpoczęciem spotkania.

Wiadomo jednak, że w polskim zespole nie zagra Matty Cash. Obrońca Aston Villi doznał wstrząśnienia mózgu w sobotnim meczu z Rumunią w Bukareszcie i - jak poinformował PZPN - opuścił zgrupowanie. Niedostępny będzie także Jakub Kiwior, który musi pauzować za dwie żółte kartki.

Do dyspozycji selekcjonera po absencji wraca natomiast Jan Bednarek. Gotowy do gry powinien być również Piotr Zieliński, który nie wystąpił przeciwko Rumunii.

Historia meczów Polski ze Szwecją

Rywalizacja z reprezentacją Szwecji nie należy do najłatwiejszych dla Biało-Czerwonych. W historycznym zestawieniu przywoływanym przed tym starciem Polacy odnieśli dziewięć zwycięstw, zanotowali cztery remisy i ponieśli 17 porażek. Bilans bramkowy wynosi 44:65 na korzyść zespołu „Trzech Koron”.

Polacy szczególnie długo czekają na sukces na szwedzkiej ziemi - ostatni raz wygrali tam w 1930 roku. W kolejnych 12 meczach wyjazdowych dwukrotnie remisowali i dziesięć razy przegrywali.

W pamięci kibiców pozostaje jednak marcowe zwycięstwo 2:0 w Chorzowie w 2022 roku. Wygrana w barażu zapewniła reprezentacji Polski awans na mistrzostwa świata w Katarze.

Obie drużyny mierzyły się także na wielkich turniejach. W drugiej fazie grupowej mundialu w 1974 roku zespół Kazimierza Górskiego wygrał w Stuttgarcie 1:0. Z kolei na mistrzostwach Europy w 2021 roku w Sankt Petersburgu Szwecja zwyciężyła 3:2.

W tym roku Biało-Czerwoni przegrali ze Szwecją dwukrotnie: 2:3 w finale baraży o mundial oraz 1:3 w pierwszym spotkaniu obecnej edycji Ligi Narodów. We Wrocławiu spróbują więc udanie zakończyć grupowe zmagania i jednocześnie przerwać serię niepowodzeń w rywalizacji ze Skandynawami.

Polska - Szwecja. O której mecz?

Spotkanie Polska - Szwecja zostanie rozegrane we wtorek, 17 listopada. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 20:45.

Mecz odbędzie się na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. Będzie to szóste, a zarazem ostatnie spotkanie obu zespołów w tej edycji Ligi Narodów.

Gdzie oglądać Polska - Szwecja?

Transmisję meczu przeprowadzi TVP Sport. Spotkanie będzie można obejrzeć również online - w serwisie i aplikacji TVP Sport.