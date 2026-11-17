RMF24

Reprezentacja Polski zmierzyła się dziś ze Szwecją w piłkarskim starciu Ligi Narodów. Choć Biało-Czerwoni wyszli na prowadzenie już w 16. minucie spotkania, to nie udało im się doprowadzić do wygranej. W rezultacie Polacy zremisowali ze Szwecją 1:1 we Wrocławiu i utrzymali się w drugiej dywizji Ligi Narodów, w czym pomogło też zwycięstwo Bośni i Hercegowiny nad Rumunią 2:1. Podopieczni Jana Urbana zajęli trzecie miejsce w grupie B4.

Polacy na prowadzeniu przez 8 minut

Od pierwszych minut obie drużyny prezentowały agresywną i dynamiczną grę. Szwedzi lepiej weszli w mecz, spokojnie konstruując akcje i wykazując się większą organizacją. Polacy natomiast początkowo grali nerwowo, jednak z każdą minutą coraz śmielej atakowali bramkę rywali.

W 16. minucie padł pierwszy gol dla Polski – po świetnym przerzucie Zielińskiego na prawą stronę Pyrka dośrodkował piłkę, a Adrian Benedyczak popisał się idealnym wykończeniem, zdobywając swoją pierwszą bramkę w narodowych barwach.

Szwedzi odpowiedzieli szybko, bo już w 24. minucie po składnej akcji Njie, Gyokeresa i Larssona, ten ostatni pokonał polskiego bramkarza, wyrównując stan meczu na 1:1.

Obie drużyny miały jeszcze kilka okazji do zdobycia bramki. Polacy mogli objąć prowadzenie po kontrataku, jednak Szymański nie wykorzystał stuprocentowej sytuacji, uderzając obok słupka. Szwedzi również byli bliscy szczęścia – po rzucie wolnym piłka trafiła w słupek, a dobitkę zablokował Potulski. W końcówce pierwszej połowy nie zabrakło emocji – Polacy musieli radzić sobie z kontuzją Reguły, który po groźnym upadku wrócił jednak do gry.

Druga połowa bez gola

Druga połowa spotkania rozpoczęła się od mocnego ataku Szwedów, którzy już w 47. minucie stworzyli zagrożenie pod polską bramką. Bramkarz Biało-Czerwonych, Abramowicz, musiał kilkukrotnie interweniować, piąstkując piłkę i nie ryzykując rozgrywania jej na krótko. Szwedzi coraz częściej gościli w polu karnym Polaków, a w 54. minucie Szymański miał świetną okazję do zdobycia bramki, jednak bramkarz rywali, Tornqvist, okazał się lepszy w tej sytuacji.

W miarę upływu czasu przewaga Szwedów była coraz bardziej widoczna. Polacy mieli problemy z wyprowadzaniem piłki, a niemal każdy rzut rożny dla rywali stwarzał poważne zagrożenie. W 73. minucie Abramowicz popisał się kapitalną interwencją po błędzie Kędziory, który podał piłkę prosto do Kulusevskiego.

Trenerzy obu drużyn decydowali się na kolejne zmiany – w polskiej ekipie na boisku pojawił się m.in. Robert Lewandowski, a debiut w seniorskiej reprezentacji zaliczył Łukasz Poręba. Szwedzi również wprowadzili świeżych zawodników, licząc na przełamanie defensywy Polaków.

W 84. minucie Abramowicz po raz kolejny uratował Polaków przed utratą bramki po groźnym strzale Larssona. Chwilę później Skóraś próbował odpowiedzieć uderzeniem z dystansu, jednak piłka minęła bramkę rywali.

Jak radziliśmy sobie w Lidze Narodów?

We wrześniu, na początku rozgrywek Ligi Narodów, Polacy zremisowali w Warszawie z Bośniakami 0:0, a następnie ulegli w Sztokholmie Szwedom 1:3, czym do pięciu przedłużyli serię meczów bez zwycięstwa. Złą passę przerwali z przytupem, choć w dość szczęśliwych okolicznościach i jak się okazało tylko na chwilę, wygrywając na PGE Narodowym z Rumunami 6:0 po hat-tricku Roberta Lewandowskiego. Trzy dni później ulegli w Zenicy Bośniakom 0:1. W sobotę natomiast przegrali w Bukareszcie z Rumunią 1:2, czym definitywnie stracili szansę na powrót do elity Ligi Narodów.

Stawką spotkania ze Szwecją, która zapewniła sobie już pierwsze miejsce w grupie, jest więc trzecia pozycja i spokojne utrzymanie na drugim szczeblu Ligi Narodów.

Polska vs. Szwecja

Polska: 22-Sławomir Abramowicz - 2-Arkadiusz Pyrka, 23-Kacper Potulski, 5-Jan Bednarek, 14-Oskar Kubiak - 18-Marcel Reguła, 10-Piotr Zieliński (kapitan), 20-Sebastian Szymański, 16-Wiktor Nowak, 21-Nicola Zalewski - 7-Adrian Benedyczak.

Szwecja: 23-Noel Toernqvist - 6-Felix Beijmo, 2-Gustaf Lagerbielke, 4-Eric Smith, 7-Elliot Stroud - 13-Alexander Bernhardsson, 20-Hugo Larsson, 16-Jesper Karlstroem, 22-Alieu Njie - 17-Viktor Gyoekeres (kapitan), 18-Yasin Ayari.

Tak zagramy ze Szwecją. Sensacja w ataku, debiutant na bramce Bez Roberta Lewandowskiego reprezentacja Biało-Czerwonych rozpocznie wtorkowe spotkanie ze Szwecją. Selekcjoner Jan Urban zdecydował się na kilka zmian w wyjściowym składzie. Debiut w seniorskiej kadrze ma zaliczyć bramkarz Sławomir Abramowicz.

Sędzią spotkania jest Niemiec Felix Zwayer.