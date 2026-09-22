Polska – Niemcy w ćwierćfinale ME. O której mecz siatkarzy?

RMF24

Został ostatni krok do strefy medalowej. Polscy siatkarze zagrają dziś z Niemcami w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Nasi sąsiedzi niespodziewanie wyeliminowali z turnieju wicemistrzów świata i gospodarzy – Bułgarów.

W ćwierćfinale dojdzie do spotkania dwóch dobrze sobie znanych drużyn, gdyż nie tylko często grają ze sobą w turniejach międzynarodowych i meczach towarzyskich, ale też wielu niemieckich zawodników gra lub grało w polskiej ekstraklasie.

Przez trzy ostatnie sezony pracował w niej także trener Niemców - Włoch Massimo Botti. Najpierw poprowadził do mistrzostwa Bogdankę LUK Lublin, z której trzech graczy jest obecnie w kadrze Polski, a później trenował Asseco Resovię Rzeszów, w tym Artura Szalpuka.

Niemiecki zespół jest co prawda osłabiony brakiem kontuzjowanych rozgrywającego Johannesa Tillego i przyjmującego Moritza Karlitzka, a w 1/8 finału z urazem grał środkowy Anton Brehme, jednak mimo to ma swoich liderów - atakującego Erika Roehrsa i znanego z polskiej ligi przyjmującego Tobiasa Branda.

Dwie wygrane z Niemcami w tym sezonie

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia grali w tym sezonie z Niemcami dwukrotnie i w obu spotkaniach pokonali ich 3:1 - najpierw w fazie zasadniczej Ligi Narodów, a następnie w meczu towarzyskim.

Ekipy te już wcześniej spotkały się w ME na etapie ćwierćfinału - w 2019 roku „Biało-Czerwoni” wygrali 3:0, a później zdobyli brązowy medal.

Początek wtorkowego meczu o godz. 18:00.

Włochy czekają

Współorganizatorami ME są Finlandia, Rumunia, Bułgaria, gdzie w Sofii fazę pucharową do ćwierćfinałów rozgrywają „Biało-Czerwoni”, oraz Włochy. W razie wygranej z Niemcami, Polacy przeniosą się do Mediolanu, gdzie rozegrane zostaną decydujące spotkania turnieju.