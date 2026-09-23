Polska gwiazda błyszczy w Barcelonie. Ewa Pajor z dubletem i asystą

To był wieczór, który kibice Barcelony i polskiej piłki zapamiętają na długo. Ewa Pajor, jedna z największych gwiazd kobiecego futbolu, poprowadziła swoją drużynę do pewnego zwycięstwa nad Paris FC. Polka trafiła do siatki dwukrotnie – najpierw w 35. minucie, podwyższając wynik na 3:0, a następnie w 70. minucie, ustalając rezultat na 5:1. To jednak nie wszystko – Pajor asystowała także przy trafieniu Norweżki Caroline Graham Hansen w 43. minucie.
Barcelona nie do zatrzymania
Kataloński klub, który broni trofeum Ligi Mistrzyń, już na starcie rozgrywek pokazuje, że zamierza ponownie sięgnąć po najwyższe laury. Po czterech kolejkach hiszpańskiej ekstraklasy Barcelona prowadzi z kompletem punktów, a Ewa Pajor ma na swoim koncie już trzy bramki – jedną zdobyła w lidze, dwie w Champions League.
Doskonała forma Ewy Pajor nie przeszła bez echa. Napastniczka znalazła się w gronie 30 zawodniczek nominowanych do prestiżowej Złotej Piłki. Przypomnijmy, że w tegorocznym finale Ligi Mistrzyń „Duma Katalonii” rozgromiła Olympique Lyon 4:0, a Pajor zdobyła dwa gole i sięgnęła po pierwszy w karierze triumf w tych rozgrywkach.