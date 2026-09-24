Polscy tenisiści podbijają chińskie korty. Hurkacz i Majchrzak meldują się w drugiej rundzie

RMF24

To był udany czwartek dla polskiego tenisa. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak pewnie wygrali swoje mecze pierwszej rundy w turniejach ATP 250 rozgrywanych na twardych kortach w Chinach.

Hubert Hurkacz, rozstawiony z numerem piątym, pokazał klasę w chińskim Chengdu. Wrocławianin zmierzył się z Kazachem Aleksandrem Szewczenką i zwyciężył 6:3, 7:6 (12-10). Mecz nie należał do najłatwiejszych, zwłaszcza w drugim secie, gdzie o wyniku decydował zacięty tie-break. Ostatecznie to Polak zachował więcej zimnej krwi i przypieczętował awans do drugiej rundy.

Maja Chwalińska idzie jak burza. Polka rozbiła kolejną rywalkę Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Polka awansowała już do ćwierćfinału turnieju WTA 500 na twardych kortach w Singapurze. Nasza tenisistka w meczu 1/8 finału pokonała Ukrainkę Ołeksandrę Olijnykową 6:0, 6:1.

W rankingu ATP Hurkacz zajmuje obecnie 46. miejsce, podczas gdy jego rywal plasuje się na 109. pozycji. Kolejnym przeciwnikiem 29-letniego tenisisty będzie Amerykanin Michael Damm, który w swoim meczu pokonał Japończyka Shintaro Mochizukiego 6:1, 6:4.

Majchrzak bez straty seta w Hangzhou

Równie dobrze spisał się Kamil Majchrzak, który walczył w Hangzhou. Rozstawiony z numerem ósmym Polak wygrał z Włochem Mattią Belluccim 6:3, 6:4. Spotkanie przebiegało pod dyktando Majchrzaka, który od początku narzucił swój styl gry i nie pozwolił rywalowi na zbyt wiele.

Majchrzak, obecnie 73. rakieta świata, zmierzy się teraz z reprezentantem gospodarzy, Yunchaokete Bu (ATP 111.), który w swoim meczu pokonał Amerykanina Michaela Zhenga 6:4, 6:3.