Polscy siatkarze zagrają o złoto. Dzisiaj wielki finał z Francją

Polacy awansowali do finału mistrzostw Europy po wczorajszym efektownym zwycięstwie nad Słowenią 3:0. Z kolei Francuzi pokonali w półfinale Finów 3:1.
Sobotni mecz będzie powtórką finału igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość gospodarzy, przegrywając 0:3. Wcześniej, podczas igrzysk w Tokio, również lepsi okazali się Francuzi, którzy po wyeliminowaniu Polaków sięgnęli po złoty medal.
Historyczne starcie w finale
To dopiero drugi raz w historii, gdy Polska i Francja spotkają się w finale mistrzostw Europy. Poprzednie takie starcie miało miejsce w 2009 roku w Izmirze – wtedy triumfowali Polacy, zwyciężając 3:1 i zdobywając pierwszy w historii złoty medal tej imprezy.
Drugi raz Biało-Czerwoni wywalczyli mistrzostwo Europy trzy lata temu w Rzymie, pokonując w finale Włochów 3:0.
Medal już jest, ale apetyt rośnie
Polacy mają już zapewniony 12. medal mistrzostw Europy, a 10. odkąd drużynę prowadzi trener Nikola Grbić. Od czasu objęcia przez niego stanowiska reprezentacja Polski nie schodzi z podium najważniejszych międzynarodowych turniejów.
Po półfinale rozgrywający Marcin Komenda nie krył ambicji zespołu.
Mamy już medal, ale chcemy więcej. Celujemy w złoto - powiedział.
Wielki finał już dziś wieczorem
Początek finałowego starcia Polska - Francja zaplanowano na godzinę 21:00. Wcześniej, o 17:00, Finlandia zmierzy się ze Słowenią w meczu o brązowy medal.
Stawka sobotniego finału jest wyjątkowa – zwycięzca nie tylko sięgnie po tytuł mistrza Europy, ale również zapewni sobie udział w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles.
Czy Polacy zdobędą trzeci w historii tytuł mistrza Europy i wywalczą bilet do Los Angeles? Odpowiedź poznamy już dziś wieczorem. Trzymamy mocno kciuki.