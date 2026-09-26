Polscy siatkarze zagrają o złoto. Dzisiaj wielki finał z Francją

RMF24

W sobotę w Mediolanie polscy siatkarze staną przed szansą na zdobycie złotego medalu mistrzostw Europy oraz bezpośredniej kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. W wielkim finale Biało-Czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji. O której rozpoczną się wielkie emocje?

Polacy awansowali do finału mistrzostw Europy po wczorajszym efektownym zwycięstwie nad Słowenią 3:0. Z kolei Francuzi pokonali w półfinale Finów 3:1.

Sobotni mecz będzie powtórką finału igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość gospodarzy, przegrywając 0:3. Wcześniej, podczas igrzysk w Tokio, również lepsi okazali się Francuzi, którzy po wyeliminowaniu Polaków sięgnęli po złoty medal.

Finał siatkarskich mistrzostw Europy. "Przewiduję 3:1 dla Polaków" Czas: 09:13

Historyczne starcie w finale

To dopiero drugi raz w historii, gdy Polska i Francja spotkają się w finale mistrzostw Europy. Poprzednie takie starcie miało miejsce w 2009 roku w Izmirze – wtedy triumfowali Polacy, zwyciężając 3:1 i zdobywając pierwszy w historii złoty medal tej imprezy.

Drugi raz Biało-Czerwoni wywalczyli mistrzostwo Europy trzy lata temu w Rzymie, pokonując w finale Włochów 3:0.

Medal już jest, ale apetyt rośnie

Polacy mają już zapewniony 12. medal mistrzostw Europy, a 10. odkąd drużynę prowadzi trener Nikola Grbić. Od czasu objęcia przez niego stanowiska reprezentacja Polski nie schodzi z podium najważniejszych międzynarodowych turniejów.

Po półfinale rozgrywający Marcin Komenda nie krył ambicji zespołu.

Mamy już medal, ale chcemy więcej. Celujemy w złoto - powiedział.

Wielki finał już dziś wieczorem

Początek finałowego starcia Polska - Francja zaplanowano na godzinę 21:00. Wcześniej, o 17:00, Finlandia zmierzy się ze Słowenią w meczu o brązowy medal.

Stawka sobotniego finału jest wyjątkowa – zwycięzca nie tylko sięgnie po tytuł mistrza Europy, ale również zapewni sobie udział w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles.

Czy Polacy zdobędą trzeci w historii tytuł mistrza Europy i wywalczą bilet do Los Angeles? Odpowiedź poznamy już dziś wieczorem. Trzymamy mocno kciuki.