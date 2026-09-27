Polscy siatkarze wrócili do Polski. Na lotnisku przywitały ich tłumy kibiców

RMF24

Polscy siatkarze wrócili do Polski. Na lotnisku Chopina w Warszawie czekał na nich tłum kibiców. Polacy wywalczyli wczoraj w Mediolanie trzeci złoty medal Mistrzostw Europy.

Tłumy kibiców powitały na Lotnisku Chopina w Warszawie siatkarskich mistrzów Europy.

Polska reprezentacja pokonała wczoraj w finale Francję 3:1. To trzeci złoty medal Mistrzostw Europy dla Biało-Czerwonych - wcześniej triumfowali w 2009 i 2023 roku. W tym sezonie wygrali też Ligę Narodów.

Mamy to! Polska siatkarskim mistrzem Europy Sobotni finał mistrzostw Europy w siatkówce, który był rozgrywany we włoskim Mediolanie był rewanżem za ostatni finał Igrzysk Olimpijskich we Francji w 2024 roku. Wówczas „Trójkolorowi” nie dali szans podopiecznym Nikoli Grbicia, wygrywając 3:0. Tym…

Na warszawskim lotnisku zapanowała prawdziwa euforia. „Dziękujemy, Dziękujemy”- krzyczeli kibice.

Jesteśmy z nich dumni i wzruszeni, że tak dobrze grają - przyznawali zgodnie fani.

Jako jeden z pierwszych z hali przylotów wyszedł Wilfredo Leon. Najbardziej wartościowy zawodnik turnieju od razu pozował do dziesiątek zdjęć i rozdał mnóstwo autografów. To smakuje niesamowicie, oprócz tytułu mamy już zapewnioną kwalifikację olimpijską - mówił Leon.

Z kolei Marcin Komenda przyznał, że podobnie jak podczas mistrzostw, tak i na lotnisku, polscy kibice dopisali. Dzisiaj przyszli dla nas, żeby nam podziękować - przyznał. A Jakub Popiwczak dodał, że po takim przyjęciu wraz z kolegami może poczuć się jak gwiazda.

Fot. Leszek Szymański

Polacy w drodze po złoto jedynej porażki doznali na zakończenie fazy grupowej - z Bułgarią 2:3, ale już wcześniej byli pewni awansu z pierwszego miejsca. W fazie pucharowej stracili tylko jednego seta - w finale.

Fornal: Od początku do końca dominowaliśmy w tym turnieju



Fajnie, że wygraliśmy. Nie rośliśmy z każdym meczem, tylko od początku do końca dominowaliśmy w tym turnieju - podsumował ME nasz przyjmujący Tomasz Fornal.

Jestem zawodnikiem, który uzewnętrznia się na boisku, pokazuje to, co czuje i jest zgodne ze mną. Wiem, że nie wszystkim może się to podobać, ale ja też nie jestem zupą pomidorową, żeby każdy mnie lubił. Najważniejszy jest finalny rezultat - dodał Fornal.

Zwycięstwo w Mediolanie oznacza dla polskich siatkarzy jednocześnie kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

Polscy siatkarze z trenerem na lotnisku Chopina/Fot. Leszek Szymański