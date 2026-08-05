Polscy siatkarze wrócili do kraju po 30 godzinach podróży. Wielkie powitanie w Warszawie

RMF24

Po triumfie w Lidze Narodów polscy siatkarze wrócili do kraju, gdzie oficjalnie zostali powitani na lotnisku Chopina w Warszawie. Mimo ponad 30 godzin podróży, humory dopisywały a zespół nie krył radości i dumy z osiągniętego sukcesu.

Powrót polskich siatkarzy do kraju nie należał do najłatwiejszych.

Pierwotnie mieli zameldować się w Warszawie we wtorkowy poranek. Na lotnisku Chopina zaplanowano wielkie powitanie złotych medalistów Ligi Narodów 2026. Wszystko jednak się zmieniło z powodu opóźnienia samolotu z Ningbo do Pekinu. Polacy utknęli w chińskiej stolicy i musieli długo czekać na kolejny lot.

Wreszcie się udało i w środę rano po około 30 godzinach podopieczni Nikoli Grbicia wylądowali w Warszawie.

Jak informuje reporter RMF FM Cezary Dziwiszek, mimo trudów, nastroje w drużynie były znakomite.

Zmęczony, ale jest świetnie. Wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy w niedzielę i to, jak ten turniej przebiegał, pozwoliło w tej podróży czuć się naprawdę wyśmienicie – podkreślał tuż po wylądowaniu Jakub Popiwczak.

Polscy siatkarze wrócili do kraju. Fot. Leszek Szymański, PAP

Sukces już za nimi, kolejne wyzwania przed nimi

Złoto w Lidze Narodów to już historia, ale przed siatkarzami kolejne sportowe wyzwania. Już pod koniec sierpnia czeka ich Memoriał Wagnera w Krakowie, a we wrześniu walka o mistrzostwo Europy – najważniejsza impreza sezonu.

Odpoczynku nie będzie wiele. Już w poniedziałek siatkarze zaczynają treningi w Zakopanem.