Polscy siatkarze rozgromili Łotwę. Teraz pora na ćwierćfinał

RMF24

Polscy siatkarze nie zwalniają tempa na mistrzostwach Europy. W meczu 1/8 finału pewnie pokonali reprezentację Łotwy 3:0 (25:17, 25:16, 25:16), nie pozostawiając rywalom żadnych złudzeń. Obrońcy tytułu potwierdzili swoją dominację i już szykują się do kolejnego wyzwania – ćwierćfinału, w którym zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Bułgaria – Niemcy.

Podopieczni Nikoli Grbicia od początku turnieju prezentują wysoką formę. W fazie grupowej zajęli pierwsze miejsce w grupie B, notując cztery zwycięstwa po 3:0 i tylko jedną porażkę – po zaciętym boju 2:3 z Bułgarią. Teraz istnieje szansa, że to właśnie Bułgarzy będą kolejnym rywalem Polaków, jeśli pokonają Niemców w sobotnim meczu.

Spotkanie z Łotwą od pierwszych minut przebiegało pod dyktando Biało-Czerwonych. Polacy kontrolowali grę w każdym elemencie, nie pozwalając przeciwnikom na rozwinięcie skrzydeł. Skuteczna zagrywka, pewna gra w ataku i blok – to wszystko sprawiło, że Łotysze nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki w żadnym z setów.

Ćwierćfinały mistrzostw Europy odbędą się we wtorek w Sofii.