Polscy siatkarze nie do zatrzymania. Kolejne zwycięstwo bez straty seta

Polscy siatkarze kontynuują swoją imponującą serię podczas mistrzostw Europy. W swoim czwartym meczu grupowym rozgrywanym w Sofii, podopieczni trenera Nikoli Grbicia bez większych problemów rozprawili się z reprezentacją Ukrainy, wygrywając 3:0 (25:20, 25:13, 25:22). To już czwarte zwycięstwo Polaków w tych rozgrywkach, wszystkie zakończone bez straty seta.
Liderzy grupy B
Biało-Czerwoni są niepokonani w grupie B. Wcześniej ograli Portugalię, Izrael oraz Macedonię Północną, za każdym razem wygrywając 3:0. Dzięki temu z kompletem punktów i bez straconego seta prowadzą w tabeli grupy B. Polacy potwierdzają tym samym, że są jednym z głównych faworytów do złota.
Przed nami starcie z Bułgarią
Przed Polakami ostatni mecz fazy grupowej. W środę Polacy zmierzą się z reprezentacją Bułgarii, która będzie chciała sprawić niespodziankę i zatrzymać rozpędzonych mistrzów Europy. Polacy są jednak w doskonałej formie i kibice mogą liczyć na kolejne emocjonujące widowisko.