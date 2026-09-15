Polscy siatkarze nie do zatrzymania. Kolejne zwycięstwo bez straty seta

RMF24

Biało-Czerwoni nie zwalniają tempa. Polscy siatkarze odnieśli czwarte z rzędu zwycięstwo podczas mistrzostw Europy, pokonując Ukrainę 3:0. Podopieczni Nikoli Grbicia nie stracili jeszcze ani jednego seta i pewnie prowadzą w grupie B.

Polscy siatkarze kontynuują swoją imponującą serię podczas mistrzostw Europy. W swoim czwartym meczu grupowym rozgrywanym w Sofii, podopieczni trenera Nikoli Grbicia bez większych problemów rozprawili się z reprezentacją Ukrainy, wygrywając 3:0 (25:20, 25:13, 25:22). To już czwarte zwycięstwo Polaków w tych rozgrywkach, wszystkie zakończone bez straty seta.

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Liderzy grupy B

Biało-Czerwoni są niepokonani w grupie B. Wcześniej ograli Portugalię, Izrael oraz Macedonię Północną, za każdym razem wygrywając 3:0. Dzięki temu z kompletem punktów i bez straconego seta prowadzą w tabeli grupy B. Polacy potwierdzają tym samym, że są jednym z głównych faworytów do złota.

Przed nami starcie z Bułgarią

Przed Polakami ostatni mecz fazy grupowej. W środę Polacy zmierzą się z reprezentacją Bułgarii, która będzie chciała sprawić niespodziankę i zatrzymać rozpędzonych mistrzów Europy. Polacy są jednak w doskonałej formie i kibice mogą liczyć na kolejne emocjonujące widowisko.