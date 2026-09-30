Polscy młodzieżowcy nie do zatrzymania. Awans na wyciągnięcie ręki

RMF24

Reprezentacja Polski do lat 21 rozbiła w Katowicach Szwecję 3:0 i pozostaje niepokonana w eliminacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni mają na koncie komplet zwycięstw i imponujący bilans bramkowy. Przed nimi już tylko jeden krok do bezpośredniego awansu.

To był wieczór pełen emocji na stadionie w Katowicach. Młodzi Polacy pod wodzą Jerzego Brzęczka nie pozostawili złudzeń rywalom ze Szwecji, wygrywając 3:0 po dwóch trafieniach Bartosza Mazurka i golu Daniela Bąka w doliczonym czasie gry. To już dziewiąte zwycięstwo Polaków w eliminacjach – nasi młodzieżowcy nie stracili do tej pory ani jednego punktu.

Urban straci posadę? Wysoka stawka meczu z Rumunią na Narodowym Już w piątek reprezentację Polski czeka kolejny mecz w Lidze Narodów. Po remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz dotkliwą porażką ze Szwecją na wyjeździe aktualną formę Biało-Czerwonych w piątkowy wieczór na Stadionie Narodowym sprawdzą Rumunii. Porażka…

Mazurek bohaterem spotkania

Spotkanie od początku toczyło się pod dyktando gospodarzy. Szwedzi skupili się na defensywie, ale nie byli w stanie powstrzymać rozpędzonych Polaków. W 40. minucie Bartosz Mazurek popisał się pięknym strzałem zza pola karnego, otwierając wynik meczu. Po przerwie ten sam zawodnik podwyższył prowadzenie, wykorzystując dośrodkowanie Daniela Mikołajewskiego i strzelając głową na 2:0. Polacy postawili kropkę nad „i” w doliczonym czasie gry Daniel Bąk ustalił wynik na 3:0.

Ostatni krok przed finałami

Biało-Czerwoni są już o krok od bezpośredniego awansu do młodzieżowych mistrzostw Europy. W dziewięciu meczach zdobyli 27 punktów i mają imponujący bilans bramkowy 26-2. Ostatni mecz eliminacji rozegrają 5 października na wyjeździe z Włochami, którzy zajmują drugie miejsce w grupie E.

Co dalej? Walka o mistrzostwa i igrzyska

Bezpośredni awans do turnieju finałowego ME wywalczą zwycięzcy dziewięciu grup oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca. Pozostałe ekipy z drugich pozycji powalczą w barażach.

Trzy najlepsze zespoły mistrzostw Europy U-21 pojadą na igrzyska olimpijskie do Los Angeles w 2028 roku.