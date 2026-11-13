Polka pokonała światowe gwiazdy w debiucie. Dąbrowska na podium Pucharu Świata

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Wiktoria Dąbrowska, debiutująca w Pucharze Świata panczenistka, już w swoim pierwszym starcie wywalczyła trzecie miejsce na dystansie 1000 metrów podczas inauguracyjnych zawodów sezonu w Pekinie. 20-letnia Polka pokazała, że w tym sezonie może namieszać w światowej czołówce.

Wiktoria Dąbrowska, brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów, rozpoczęła sezon z przytupem. W piątkowym wyścigu na 1000 metrów uzyskała czas 1:15,85, co dało jej trzecie miejsce, tuż za plecami Holenderki Angel Daleman (1:14,07) oraz Kazaszki Kristiny Szumiekowej (1:15,64). Dąbrowska wyprzedziła m.in. utytułowaną Holenderkę Femke Kok, która uplasowała się na szóstej pozycji.

Nagły koniec kariery. Już nie pojawi się na skoczni Słowenka Ema Klinec, pierwsza mistrzyni świata z tego kraju i była rekordzistka globu w skokach narciarskich, ogłosiła zakończenie kariery. Decyzję podjęła zaledwie miesiąc po tym, jak w Klingenthal zapewniła sobie triumf w klasyfikacji generalnej…

Mocny start po sukcesach krajowych

Jeszcze przed wyjazdem do Pekinu Dąbrowska imponowała formą na krajowym podwórku, wygrywając rywalizację na 500 i 1000 metrów podczas seniorskich mistrzostw Polski w Tomaszowie Mazowieckim. Tam na dłuższym dystansie uzyskała czas 1:15,05 – w Pekinie była nieco wolniejsza, ale i tak pokazała, że potrafi walczyć z najlepszymi na świecie.

Pozostali Polacy tuż za podium

Pierwszy dzień zawodów w Pekinie przyniósł też dobre występy innych reprezentantów Polski. Damian Żurek na 1000 metrów oraz Władimir Semirunnij na 5000 metrów zajęli piąte miejsca, ocierając się o podium. Żurek, wracający po kontuzji pleców, uzyskał czas 1:08,67, a Semirunnij – srebrny medalista olimpijski – 6:12,56.

Rywalizacja na światowym poziomie

Na olimpijskim torze w Pekinie nie zabrakło emocji i rekordów. Gospodarze cieszyli się ze zwycięstwa Ning Zhongyana na 1000 metrów (1:07,43), który odebrał rekord toru nieobecnemu tym razem Amerykaninowi Jordanowi Stolzowi. W rywalizacji na 5000 metrów Czech Metodej Jilek poprawił rekord toru o blisko cztery sekundy, uzyskując 6:04,77.

W dywizji B także nie zabrakło polskich akcentów – piąta na 1000 metrów była Iga Wojtasik, a siódma Martyna Baran. Wśród panów Mateusz Śliwka zajął piąte miejsce na 1000 metrów i 13. na 5000 metrów. W rywalizacji kobiet na 3000 metrów w dywizji B Zofia Braun była ósma.