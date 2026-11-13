Polka pokonała światowe gwiazdy w debiucie. Dąbrowska na podium Pucharu Świata

Wiktoria Dąbrowska, brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów, rozpoczęła sezon z przytupem. W piątkowym wyścigu na 1000 metrów uzyskała czas 1:15,85, co dało jej trzecie miejsce, tuż za plecami Holenderki Angel Daleman (1:14,07) oraz Kazaszki Kristiny Szumiekowej (1:15,64). Dąbrowska wyprzedziła m.in. utytułowaną Holenderkę Femke Kok, która uplasowała się na szóstej pozycji.
Mocny start po sukcesach krajowych
Jeszcze przed wyjazdem do Pekinu Dąbrowska imponowała formą na krajowym podwórku, wygrywając rywalizację na 500 i 1000 metrów podczas seniorskich mistrzostw Polski w Tomaszowie Mazowieckim. Tam na dłuższym dystansie uzyskała czas 1:15,05 – w Pekinie była nieco wolniejsza, ale i tak pokazała, że potrafi walczyć z najlepszymi na świecie.
Pozostali Polacy tuż za podium
Pierwszy dzień zawodów w Pekinie przyniósł też dobre występy innych reprezentantów Polski. Damian Żurek na 1000 metrów oraz Władimir Semirunnij na 5000 metrów zajęli piąte miejsca, ocierając się o podium. Żurek, wracający po kontuzji pleców, uzyskał czas 1:08,67, a Semirunnij – srebrny medalista olimpijski – 6:12,56.
Rywalizacja na światowym poziomie
Na olimpijskim torze w Pekinie nie zabrakło emocji i rekordów. Gospodarze cieszyli się ze zwycięstwa Ning Zhongyana na 1000 metrów (1:07,43), który odebrał rekord toru nieobecnemu tym razem Amerykaninowi Jordanowi Stolzowi. W rywalizacji na 5000 metrów Czech Metodej Jilek poprawił rekord toru o blisko cztery sekundy, uzyskując 6:04,77.
W dywizji B także nie zabrakło polskich akcentów – piąta na 1000 metrów była Iga Wojtasik, a siódma Martyna Baran. Wśród panów Mateusz Śliwka zajął piąte miejsce na 1000 metrów i 13. na 5000 metrów. W rywalizacji kobiet na 3000 metrów w dywizji B Zofia Braun była ósma.